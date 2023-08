Ad un primo sguardo Samsung Galaxy Tab S9 Ultra potrebbe sembrare solo una riproposizione aggiornata al nuovo SoC del vecchio Tab S8 Ultra. In realtà non è così, Samsung Galaxy Tab S9 Ultra ha il duro compito di migliorare quanto di ottimo già fatto da Tab S8 Ultra, uno dei migliori tablet Android e non solo dello scorso anno.

Unboxing di Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

La confezione di Samsung Galaxy Tab S9 Ultra è solo ok, come il suo predecessore. Al suo interno, oltre al tablet, c’è fortunatamente la S Pen ed USB Type-C per ricarica e trasferimento file, nessun caricabatterie al suo interno che è possibile acquistare separatamente. Sarebbe stato bello vedere anche una cover con stand.

Video recensione di Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Design e multimedialità

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra è un foglio di carta, sottilissimo e leggerissimo. 5,5 mm e 732 gr sono specifiche da capogiro per le dimensioni importanti di questo ultra tablet costruito in alluminio rinforzato e vetro Gorilla Glass.

C’è qualche piccolissima differenza estetica rispetto ad S8 Ultra, le fotocamere di S9 Ultra sono molto più rifinite nei dettagli, perdono l’area condivisa con la S Pen ma guadagnano di eleganza. La S Pen può essere collegata magneticamente sul retro del tablet dove si ricarica in maniera wireless ma può anche essere riposta su altri profili del dispositivo per comodità.

La più grande differenza rispetto alla precedente generazione è la presenza della certificazione IP68 rendendo Samsung Galaxy Tab S9 Ultra resistente ad acqua e polvere per la gioia di chi lavora molto in mobilità e vuole star tranquillo. Altro cambiamento dal punto di vista costruttivo è la presenza di un nuovo sistema di di dissipazione per gestire al meglio il SoC Snapdragon 8 Gen2. Le temperature effettivamente sono ottime, nemmeno durante test e benchmark estremi si va oltre i 42°.

Sebbene il notch per la sua camera si ancora lì viste le cornici ridottissime e sebbene ad un primo sguardo anche il display possa sembrare lo stesso, in realtà non è così. Il display è sempre da 14.6” in 16:10 con risoluzione 2960×1848 pixel a 120 Hz ma cambia la tecnologia del pannello, adesso è un Dynamic AMOLED 2X, ancor più preciso nei colori, emette meno luce blu ed ancor più luminoso con un picco di quasi 950 nit che su una diagonale così grande, per un OLED, sono tantissimi e permettono un’ottima visibilità in esterna.

Se lo scorso anno il pannello era bellissimo, quest’anno lascia davvero senza parole ed in più è stato migliorato anche il set up a 4 speaker AKG, ora sono più grandi del 20% e suonano davvero alla grande. Nota a margine per il sensore di impronte digitali ottico sotto il display, notevolmente migliorato rispetto a Tab S8 Ultra, più veloce e preciso.

Il valore aggiunto non è solo consumare contenuti con qualità assurda ma anche realizzarli con la S Pen che non cambia troppo (anche se è in arrivo una versione creator edition) ma è cambiato il parco applicazioni per gli artisti digitali che finalmente possono scegliere tra una vasta gamma di applicazioni professionali e non per disegnare, progettare o semplicemente divertirsi.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Funzionalità

Cambia anche l’esperienza software perché la One UI 5.1.1 su base Android 13 riprende tutto ciò di buono fatto sui Galaxy Fold ed ha parecchio senso, ora su tablet si può operare con maggior velocità e praticità attraverso la taskbar con i preferiti e app recenti, si può anche nascondere ma per gestire al meglio il multitasking su uno schermo così grande è comodissima.

Grande vanto di Samsung Galaxy Tab S9 Ultra è la possibilità di utilizzare DEX che con la sua tastiera cover a supporto o tastiera e mouse a parte, rendono questo tablet un simil notebook 2 in 1. Chiaramente non può sostituire un Galaxy Book 3 Ultra ma potrebbe dare uno mano a chi vuole un dispositivo all in one, che sia tablet ma volendo anche notebook.

Ad onor del vero quest’anno non serve per forza attivare DEX per utilizzare un multitasking spinto, basta semplicemente sfruttare le innumerevoli personalizzazioni della One UI che permettono di sfruttare meglio anche le app non ottimizzate per tablet.

Unica cosa da segnalare è la presenza di alcune animazioni scattose. Non sono dei veri e propri ritardi, perché tutto si apre in un attimo ma di tanto in tanto, nel multitasking, alcune animazioni perdono dei frame, cose che su un S23 Ultra non succedono, c’è lo stesso SoC, quindi è probabile che qui venga tutto risolto con un update.

Ovviamente va benissimo anche in gaming, regge senza problemi tutti i giochi sul Play Store ed è un piacere anche giocare in cloud gaming su un display del genere grazie alle velocità importanti raggiunte dal Wi-Fi 6E.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Prestazioni e autonomia

Il più grande cambiamento è ovviamente il SoC Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy che non va sottovalutato perché è come se S9 Ultra facesse un doppio salto. S8 ultra avevo lo Snap 8 Gen 1, non lo Snap 8+ Gen 1 superiore per temperature e consumi, quindi è come trovarsi una generazione e mezza dopo, oltre al fatto di avere RAM e memorie più veloci.

Lo Snap 8 Gen 2 for Galaxy di S9 Ultra ha un clock leggermente più basso ad esempio di un s23 Ultra ma la struttura è ovviamente la stessa con 1 x 3.2 GHz Cortex X3 core, 2 x 2.8 GHz Cortex A715 core, 2 x 2.8 GHz Cortex A710 core, 3 x 2.0 GHz Cortex A510 core con la GPU Adreno 740.

Lo Snapdragon 8 Gen2 for Galaxy è ben conosciuto, va come un treno, funziona benissimo, tiene a bada consumi e temperature ma è ancora dietro ad un Silicon M2 di Apple su un iPad Pro M2 (sia CPU che GPU) ma nonostante i risultati più bassi, S9 Ultra riesce a mantenere meglio le prestazioni nel tempo, iPad Pro scalda prima e taglia un po’ le prestazioni.

La batteria è da 11200 mAh e grazie all’efficienza dello Snap 8 Gen 2 for Galaxy, Tab S9 Ultra raggiunge circa 11 ore di riproduzione video, 8 ore di lavoro e produttività, 6 ore e qualcosa di gaming. Con un classico utilizzo da divano, dura giorni. La ricarica è a 45w ma l’alimentatore non è incluso.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Fotocamera

Nel notch frontale c’è una dual camera da 12 Megapixel (Wide + Ultra Wide) mentre sul retro c’è ancora una dual camera da 13 Megapixel + 8 Megapixel (sempre Wide + Ultra Wide). Il sensore da 8 Megapixel posteriore è una piccola novità rispetto al vecchio da 6 Megapixel di S8 Ultra ma la sostanza non cambia, sono delle ottime fotocamere da tablet, fanno il loro sporco lavoro ma niente di più. Ottime invece tutte le funzioni smart della dual camera frontale nel notch, come ad esempio, il face tracking automatico nelle video chiamate.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra conclusione

Migliorare il miglior tablet in circolazione sotto parecchi aspetti, non era semplice. Samsung ha migliorato Galaxy Tab S9 Ultra dove poteva e dove doveva, fare di più è oggettivamente molto complicato. Basta dare uno sguardo ai competitor per capire quanto sia dura migliorare una tipologia di prodotto come un tablet.

Eppur migliora. Lo fa nel display ed è un netto miglioramento, lo fa nella sezione audio, anche qui boost tangibile e lo fa con la certificazione IP68, aspetto troppe volte sottovalutato. Chiaramente non manca tutto il resto, il SoC Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy porta una ventata di novità su tutta la piattaforma che si traducono in prestazioni migliori per un consumo energetico più basso ed anche le temperature ringraziano.

Samsung inoltre ha dato anche una bella regolata ai prezzi. Sia chiaro, resta sempre un prodotto super costoso ma almeno c’è stato un calo importante spalmato su tutte le configurazioni rispetto lo scorso anno. Samsung Galaxy Tab S9 Ultra parte da 1369 euro nella versione solo Wi-Fi 256 GB fino a chiudersi a 1519 euro nella versione 5G 512 GB.

Ma fino al 10 Agosto le configurazioni con più memoria possono essere acquistate con uno sconto di 120 euro. Sempre fino al 10 Agosto 2023, acquistandolo ottenere in omaggio la Book Cover Keyboard Slim (cover con tastiera incorporata) ed altri vantaggi come assicurazione su danni accidentali ed altri sconti su accessori.

In America ma evidentemente anche in Corea c’è un motto che fa: se non è rotto, non aggiustarlo. Samsung ha sposato in pieno questa filosofia ma ha fatto anche i compiti a casa, Samsung Galaxy Tab S9 Ultra resta il miglior tablet in circolazione sotto parecchi aspetti ma migliorato, di tanto.