Nuove offerte sono disponibili sul Samsung Shop Online e su Samsung Shop App, con la possibilità di combinare coupon per abbassare i prezzi e iniziative Samsung Members per ottenere regali. Le promozioni riguardano le serie Samsung Galaxy S24, Galaxy S23, Galaxy Tab S9, Galaxy Watch6 e Galaxy Book4, ma anche Galaxy A55, Galaxy A35 e gli ultimi arrivati Samsung Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Fold6, Galaxy Watch7, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Buds3 e Galaxy Buds3 Pro. Procediamo con ordine e vediamo tutto nel dettaglio.

Le offerte del Samsung Shop Online tra sconti con coupon e regali

Sul Samsung Shop Online sono disponibili offerte sui principali dispositivi del produttore. Sulle versioni più capienti dei nuovi smartphone Android pieghevoli Samsung Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6 sono attivi extra sconti del 5% che vanno a sommarsi a quelli già disponibili: Z Flip6 in versione 512 GB e Z Fold6 in versione 512 GB o 1 TB possono contare sia sullo sconto del 5% regalato effettuando l’acquisto tramite app sia su un ulteriore sconto del 5% derivante dall’inserimento del coupon PREMIUMZ all’interno del campo dedicato ai codici promozionali.

Rimangono attive le altre iniziative, come Samsung Trade In con fino a 780 euro di valutazione dell’usato da sommare a 100 euro di sconto a carrello, il 50% di sconto sulle polizze Samsung Care+ 24 mesi e lo sconto di 100 o 50 euro per l’acquisto contestuale di Galaxy Watch7, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Buds3 o Galaxy Buds3 Pro.

Restando sulle novità presentate proprio pochi giorni fa durante l’evento Unpacked, ci sono sconti anche sugli smartwatch Samsung Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra e sulle cuffie Galaxy Buds3 e Galaxy Buds3 Pro. Digitando il coupon GALAXY4U si può avere uno sconto del 10%, eventualmente da sommare all’extra sconto del 5% tramite Samsung Shop App. Ricordiamo che acquistando Galaxy Watch7 o Galaxy Watch Ultra entro il 18 agosto 2024 si può avere una valutazione dell’usato fino a 250 o 350 euro, mentre fino al 2 settembre e registrando l’acquisto su Samsung Members si può ricevere in regalo un cinturino Fabric Band o Trail Band.

Il coupon GALAXY4U regala sconti anche più generosi sugli altri modelli coinvolti nell’iniziativa. Digitandolo con l’acquisto di Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ o Galaxy S24 Ultra si può avere uno sconto del 20%, sommabile allo sconto extra del 5% utilizzando la Samsung Shop App. In più, effettuando l’acquisto di uno di questi tre smartphone Android tra il 24 luglio e il 12 agosto 2024 (online o anche presso il Samsung Experience Store) si può avere in regalo Samsung Galaxy Tab A9+ partecipando alla promozione Samsung Members.

Se invece siete interessati ad altri modelli, sappiate che lo stesso coupon dà diritto a uno sconto del 20% anche su Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy A55, Galaxy A35, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9 Ultra, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch6 Classic e sulla serie Galaxy Book4. Pure qui viene data la possibilità di sfruttare un extra sconto del 5% attraverso l’app. Acquistando Samsung Galaxy S23 o Samsung Galaxy S23 FE tra il 24 luglio e il 12 agosto 2024 ed effettuando la registrazione su Samsung Members entro l’11 settembre 2024 è possibile ricevere in regalo le cuffie Samsung Galaxy Buds FE. Omaggio anche per Galaxy A55 e Galaxy A35 5G (fino al 28 luglio 2024), con i quali si può avere Galaxy SmartTag2.

Per scoprire tutte le offerte attualmente attive su Samsung Shop Online e Samsung Shop App potete seguire il link qui in basso: fateci sapere se siete riusciti a trovare qualcosa di vostro gradimento e non dimenticate di richiedere gli eventuali omaggi entro le date prefissate.