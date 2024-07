A distanza di un paio di settimane dall’arrivo della terza beta, Google rilascia per i Pixel compatibili una ulteriore versione: si tratta di Android 15 Beta 3.1, una release che va a correggere alcuni problemi, tra i quali uno davvero fastidioso che riguarda la schermata di blocco. Vediamo quali sono le ultime novità di Android 15 più da vicino e come procedere con l’aggiornamento.

Novità Android 15 Beta 3.1 per i Google Pixel

Un paio di settimane fa Google ha rilasciato Android 15 Beta 3, che ha portato la fase di sviluppo nella cosiddetta “Platform Stability” e ha dunque portato il sistema un passo più vicino al debutto della versione stabile. Il lancio di quest’ultima è previsto per questa estate, e la presentazione dei Google Pixel 9 (e non solo) fissata per il 13 agosto 2024 potrebbe essere un interessante indizio su uno sviluppo forse più rapido del previsto: lo scorso anno Android 14 debuttò insieme ai Pixel 8 solo all’inizio di ottobre.

In queste ore la casa di Mountain View si porta più vicino alla versione stabile con Android 15 Beta 3.1, un piccolo aggiornamento utile per andare a correggere alcuni problemi insorti. L’update AP31.240517.031 con le patch di sicurezza di giugno (già arrivate con il precedente update) è disponibile per tutti i Google Pixel supportati, ossia Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro e l’ultimo arrivato Pixel 8a.

Le novità sono le seguenti:

risolti i problemi con la schermata di blocco, che facevano sì che la schermata intercettasse l’input touch e richiedesse all’utente di sbloccare il dispositivo anche quando interagiva con elementi sulla schermata di blocco che non richiedono lo sblocco del dispositivo (#348101427 e #345873537 sull’Issue tracker di Google);

risolto un problema che a volte provocava un fallimento dell’autenticazione biometrica del volto;

risolti vari altri problemi che impattavano sulla stabilità del sistema, sulla connettività e sulla qualità audio.

Come aggiornare i Google Pixel ad Android 15 Beta 3.1

L’aggiornamento via OTA ad Android 15 Beta 3.1 non richiede un download particolarmente gravoso (poco più di 60 MB sulla gamma Pixel 8) ed è disponibile in queste ore sugli smartphone e i tablet della gamma Pixel che hanno aderito al programma beta:

Se siete già iscritti al programma di test riceverete una notifica per procedere con l’installazione, ma se avete fretta potete andare a cercarlo manualmente nelle impostazioni seguendo il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema“. Potete anche procedere al download e all’installazione manuale del file OTA associato allo smartphone a questo indirizzo.

Se invece non avete ancora aderito al programma beta di Android 15 e volete farlo, potete seguire questo link, scorrere fino alla sezione “I tuoi dispositivi idonei“, registrare il vostro smartphone Android e procedere seguendo le istruzioni.