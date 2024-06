L’evento annuale Made by Google quest’anno si svolgerà prima del previsto. La società ha annunciato la data dell’evento che si terrà molto prima rispetto agli anni passati.

L’appuntamento è fissato per il 13 agosto, quindi ben prima di ottobre, come Google ci aveva abituati finora, e si svolgerà presso la sede dell’azienda, ovvero a Mountain View, in California.

L’evento Made by Google 2024 avrà luogo il 13 agosto

Il keynote di quest’anno inizierà alle 10:00 PT e l’invito è arrivato un mese e mezzo prima dell’evento, quindi con un paio di settimane in più di preavviso rispetto all’anno scorso.

L’invito mette in evidenza che l’evento verterà su Google AI, Android e la famiglia di prodotti Pixel:

“Sei invitato a un evento Made by Google dal vivo in cui presenteremo il meglio dell’intelligenza artificiale di Google, del software Android e del portafoglio di dispositivi Pixel.”

Oltre a Google Pixel 9 sono attesi due modelli Pixel 9 Pro. La presunta variante “XL” dovrebbe avere le stesse dimensioni dell’attuale modello “Pro”, ma ci sarebbe anche un modello più compatto, inoltre possiamo aspettarci anche un modello “Pixel 9 Pro Fold”.

Lo smartwatch Google Pixel Watch 3 è atteso nei due modelli con cassa da 41 mm e 45 mm, inoltre l’azienda potrebbe lanciare anche le cuffie Pixel Buds Pro 2. Google Polonia ha pubblicato un teaser dell’evento su X che potete vedere qui.