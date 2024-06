Torniamo a parlare di Android 15, lo sviluppo della prossima versione del sistema operativo che muove i nostri smartphone procede a passo spedito, tanto che nelle ultime ore il colosso di Mountain View ha rilasciato la nuova versione Beta 2.2.

Nel corso degli ultimi mesi abbiamo già avuto modo di reperire tantissime indiscrezioni riguardanti la futura versione del robottino verde e intravedere molte delle funzionalità che potrebbe portare con sé, tanto per fare qualche esempio abbiamo visto come l’azienda abbia introdotto una serie di nuove funzionalità nella Beta 2, come potrebbero non esserci più differenze con gli avatar dei profili, come sembri che Google abbia intenzione di migliorare la gestione delle risorse e l’autonomia, come Android 15 potrebbe permettervi di scegliere il dispositivo per la riproduzione audio dallo smartwatch, come il sistema potrebbe impedirvi di disattivare il Bluetooth e come sarà in grado di spegnere automaticamente lo schermo, quella che potrebbe essere una piccola modifica per la gesture predittiva “Indietro”, come Android 15 potrebbe finalmente vantare una modalità desktop, novità per la luminosità del display e la gestione delle notifiche, oltre ad alcune novità per Auracast e la condivisione audio Bluetooth e una possibile opzione che consentirà di forzare le app alla modalità scura.

Se la maggior parte delle funzionalità viste finora rimangono, al momento, semplici indiscrezioni, considerando che il loro sviluppo non implica necessariamente che Google abbia intenzione di rilasciarle effettivamente con Android 15, oggi possiamo ufficializzare una funzione che avevamo già intravisto.

Android 15 permetterà di prendere appunti direttamente dalla schermata di blocco sui tablet

Per quanto probabilmente il settore dei tablet abbia visto tempi migliori, si tratta di dispositivi comunque diffusi e che consentono di espletare alcune operazioni in maniera più comoda rispetto ad uno smartphone in virtù delle maggiori dimensioni dei display. Una di queste operazioni è sicuramente quella di prendere appunti, che sia con l’utilizzo di un pennino o di una tastiera Bluetooth, è innegabile come la maggior diagonale consenta di svolgere questa operazione in maniera decisamente più confortevole.

Qualche tempo fa abbiamo visto insieme una piccola anteprima di come, grazie ad Android 15, gli utenti potranno utilizzare Google Keep (o altre app) per prendere appunti dalla schermata di blocco; bene, in occasione della recente conferenza dedicata agli sviluppatori Google I/O, la società ha ufficializzato l’arrivo della funzione in questione nella prossima versione del sistema operativo.

Android 15 permetterà dunque di impostare un’app predefinita per prendere appunti, che non solo potrà essere avviata dalla schermata di blocco ma potrà anche inserire schermate: durante la presentazione (che potete vedere nel video poco sotto), l’azienda ha mostrato come gli utenti potranno selezionare l’app predefinita per prendere appunti seguendo il percorso Impostazioni -> App -> App predefinite -> App note predefinita. L’applicazione scelta potrà dunque essere avviata premendo a lungo un collegamento sulla schermata di blocco, che consentirà l’apertura del software senza la necessità di sbloccare lo schermo del tablet; gli utenti avranno inoltre a disposizione una seconda modalità di accesso alla funzione, ovvero potranno premere il pulsante presente sul pennino per aprire l’app per prendere appunti in una finestra mobile sopra altre app.