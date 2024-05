Il mercato degli smartphone pieghevoli è in rapida evoluzione — non più prodotti di nicchia e di fascia premium, ma anche soluzioni “economiche” sempre più interessanti — e anche la macchina delle indiscrezioni procede spedita: nelle ultime ore, sono trapelate numerose informazioni interessanti riguardo a tre modelli di due produttori diversi: Samsung Galaxy Z Flip6, Samsung Galaxy Z Fold6 FE e OnePlus Open 2.

Samsung Galaxy Z Flip6 potrebbe avere una sola “anima”

Il Galaxy Unpacked di metà 2024, che verrà utilizzato da Samsung per presentare — tra le altre cose — i suoi nuovi smartphone pieghevoli, si avvicina sempre di più, ma sono ancora diverse le informazioni sconosciute sul conto di Samsung Galaxy Z Flip6, a partire dalla Mobile Platform utilizzata.

Quest’anno, come sicuramente sapete, la serie Galaxy S24 ha riportato in auge la temuta dicotomia Exynos-Snapdragon in alcuni mercati e precedenti indiscrezioni volevano il produttore sudcoreano intenzionato a fare lo stesso con la nuova generazione di pieghevoli, proponendoli con chipset diversi a seconda del mercato: Snapdragon 8 Gen 3 in alcuni, Exynos 2400 in altri. Ebbene, adesso quel primo rumor è stato smentito dalla sua stessa fonte: il leaker @kro_roe dice di aver appreso con sollievo che non ci sarà nessuno sdoppiamento: Samsung Galaxy Z Flip6 dovrebbe arrivare su tutti i mercati in una sola versione, quella con Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (for Galaxy).

Beninteso, allo stato attuale Samsung non ha confermato né una versione né l’altra, pertanto ci muoviamo ancora nel campo delle pure e semplici voci di corridoio. Ad ogni modo, sebbene i benchmark evidenzino la superiorità della soluzione di Qualcomm soprattutto in termini di efficienza, l’eventuale utilizzo dell’Exynos 2400 non sarebbe un dramma per Galaxy Z Flip6: il chipset di Samsung si è dimostrato perfettamente all’altezza nelle nostre prove sul campo di Samsung Galaxy S24 e Samsung Galaxy S24+.

Non è ancora il momento di Samsung Galaxy Z Fold6 FE

Da mesi a questa parte, la rete pullula di indiscrezioni su fantomatici smartphone pieghevoli economici griffati Samsung, era persino circolata la voce di un possibile lancio di un inedito Samsung Galaxy Z Fold6 FE accanto agli attesi Samsung Galaxy Z Fold6 e Samsung Galaxy Z Flip6, ma Samsung potrebbe averci ripensato.

Direttamente dalla Corea del Sud, The Elec riporta che il produttore avrebbe deciso di modificare la propria strategia operativa riguardo a Samsung Galaxy Z Fold6 FE. Questo mese, i partner di Samsung dovrebbero avviare la produzione in serie delle componenti dei soli Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6: non ci sarebbe un terzo modello in vista, almeno per il momento.

Il report non manca di ricapitolare le presunte differenze tecniche tra Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Fold6 FE: il secondo dovrebbe essere leggermente più sottile del primo, ma sarebbe privo del digitalizzatore necessario al supporto della S Pen, destinata a rimanere una prerogativa del modello più costoso.

Sebbene al momento non ci sia nulla di ufficiale, il Galaxy Unpacked 2024 potrebbe avere luogo a Parigi il prossimo 10 luglio, così sfruttare i riflettori puntati sulla capitale transalpina per i Giochi olimpici estivi. All’evento, accanto ai pieghevoli, si prevede una lunga lista di novità, dai Galaxy Watch 7 alle Galaxy Buds 3 e 3 Pro, passando per Galaxy Ring.

OnePlus Open 2 potrebbe farsi attendere

Dopo aver fatto centro al primo tentativo, OnePlus potrebbe prendersi un anno di pausa per lavorare alla seconda generazione: secondo l’ultimo leak, l’apprezzato OnePlus Open non avrà un erede quest’anno.

Stando a quanto riportato su X, la decisione sarebbe una diretta conseguenza del differimento di OPPO Find N5: come il primo Open era stato realizzato sulla base di OPPO Find N3, così il nuovo OnePlus Open 2 dovrebbe essere strettamente imparentato col nuovo pieghevole di OPPO. A quanto si legge, il nuovo pieghevole di OnePlus — al pari di quello di OPPO, destinato però solo alla Cina — dovrebbe arrivare sul mercato direttamente nel 2025 ma con a bordo un chipset di ultima generazione: il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, atteso al debutto ufficiale nel mese di ottobre.