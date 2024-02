Le ultime voci di corridoio vogliono Samsung intenzionata a portare sul mercato non solo il nuovo pieghevole premium Samsung Galaxy Z Fold6, ma anche una sua variante economica, che potrebbe presentare alcuni compromessi di natura tecnica funzionali al contenimento dei costi e quindi del prezzo finale.

Giusto ieri vi avevamo riportato le ultime indiscrezioni sul nome che il produttore potrebbe scegliere per questa gamma inedita di smartphone pieghevoli, ma già oggi riapriamo il discorso e spostiamo l’attenzione sulla probabile dotazione tecnica del fratello minore di Samsung Galaxy Z Fold6, con particolare riferimento ad una probabile lacuna.

Infatti, sebbene ad oggi non ci siano dettagli sulla fascia di prezzo in cui il dispositivo in questione andrà a collocarsi, possiamo dare per certo che si tratterà del nuovo modello di ingresso alla gamma dei pieghevoli di Samsung e quest’oggi possiamo farci una prima idea del modo in cui il produttore differenzierà i due modelli.

Stando a quanto riportato da ETNews, l’idea del produttore sarebbe quella di privare il pieghevole economico del supporto alla S Pen. Si badi bene, Samsung non si limiterebbe ad inibire il funzionamento della S Pen a livello software, bensì agirebbe a livello hardware, non dotando il dispositivo del digitalizzatore necessario. Questa rinuncia consentirebbe al produttore di ridurre in maniera significativa i costi di produzione dello smartphone e, al contempo, di rendere più evidente il divario col flagship: secondo un recente brevetto, infatti, Samsung Galaxy Z Fold6 punterà di più proprio sulla S Pen.

Secondo il report, inoltre, lo stesso scopo finale potrebbe rendere necessari altri compromessi in termini di componentistica e di prestazioni: la presunta variante meno costosa di Samsung Galaxy Z Fold6 potrebbe essere dotata di un chipset meno potente, offrire tagli di memoria inferiori e adottare un comparto fotografico di livello inferiore.

Lo smartphone pieghevole “economico” di Samsung dovrebbe essere presentato ufficialmente nei prossimi mesi, al fianco del più pregiato Samsung Galaxy Z Fold6.

Potrebbe interessarti anche: Recensione Samsung Galaxy Z Fold 5 e Recensione Samsung Galaxy Z Flip 5