Giusto ieri siamo tornati a parlare di Samsung Galaxy Z Flip FE e Samsung Galaxy Z Fold FE, i due presunti smartphone pieghevoli “economici” ai quali starebbe lavorando il produttore. In queste ore sono spuntate informazioni più dettagliate sui due dispositivi, per i quali erano saltate fuori un paio di immagini eccessivamente “censurate”: vediamo cosa sappiamo in più grazie ad ulteriori anticipazioni.

Samsung Galaxy Z Flip FE e Galaxy Z Fold FE con Snapdragon 7s Gen 2?

Come sicuramente avrete notato in questi anni, gli smartphone pieghevoli sono tuttora prodotti piuttosto costosi, che si tratti dei modelli commercializzati da Samsung (come i più recenti Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5) oppure di quelli di altri marchi (come OnePlus Open, Motorola RAZR 40 Ultra e HONOR Magic V2, giusto per fare qualche esempio). Questo sia per i costi di sviluppo e produzione, sia per le specifiche tecniche utilizzate, che sono quasi sempre di fascia alta o premium.

Sembra però che i tempi possano essere maturi per il debutto di dispositivi di fascia un po’ più bassa a livello hardware, che dovrebbero consentire una commercializzazione a prezzi inferiori e magari una maggiore diffusione. E quale miglior modo per Samsung di proporli, se non scomodando la sua gamma FE? Ieri abbiamo visto un paio di immagini riguardanti le presunte specifiche di Samsung Galaxy Z Flip FE e Galaxy Z Fold FE, e quest’oggi spuntano ulteriori dettagli provenienti da @kro_roe (via ITHome).

A quanto pare, Samsung Galaxy Z Fold FE sarebbe dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 oppure di un SoC Exynos non specificato (sempre della serie 2000), probabilmente in base al mercato; a supportare il chipset dovrebbero esserci 12 o 16 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna. Qualche indicazione anche sulle dimensioni del dispositivo, che sarà sempre un pieghevole a libro: secondo quanto riferito lo smartphone sarà 67,1 x 155,1 x 15,8/14,2 mm (chiuso), mentre chiuso potrà “spingersi” fino a 130,1 mm. Giusto per confronto, il più recente esponente della gamma Galaxy Z Fold5, in attesa di Galaxy Z Fold6, misura 67,1 x 154,9 x 13,4 mm da chiuso e 129,9 x 154,9 x 6,1 mm da aperto: si tratta tutto sommato di numeri vicini (spessore a parte, forse), anche se non abbiamo le indicazioni complete.

Anche il presunto Samsung Galaxy Z Flip FE dovrebbe disporre del SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (oppure di un “corrispondente” Exynos), affiancato da 8 o 12 GB di RAM e da 256 o 512 GB di memoria interna. Le dimensioni, in questo caso, sarebbero di 71,9 x 165,2 x 6,9 mm (da aperto) e di 71,9 x 84,9 x 15,9/17 (da aperto); per un confronto, Galaxy Z Flip5 misura 71,9 x 165,1 x 6,9 mm da aperto e 71,9 x 85,1 x 15,1 mm da chiuso: numeri decisamente vicini.

Per il momento questo è tutto quello che sappiamo sui nuovi presunti smartphone pieghevoli “economici”, che potrebbero essere commercializzati nella seconda metà dell’anno. Samsung Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6 saranno presentati molto probabilmente durante un evento Unpacked del mese di luglio, ma non sappiamo se ci sarà già spazio per questi due ulteriori prodotti di fascia più bassa. Tenete conto che, nonostante un hardware meno “spinto”, il prezzo di vendita di questi eventuali FE non dovrebbe crollare rispetto alla gamma principale, ma mantenersi su cifre abbastanza consistenti.

Siamo sicuri che torneremo presto a parlarne: quanto sareste disposti a spendere per provare uno smartphone pieghevole come Samsung Galaxy Z Flip FE o Galaxy Z Fold FE?

In copertina Samsung Galaxy Z Flip5