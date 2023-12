L’attenzione della community di fan appassionati dei prodotti Samsung è rivolta a gennaio 2024, quando il produttore presenterà i nuovi smartphone della serie Galaxy S24; dei dispositivi in questione conosciamo già molti dettagli, inclusi alcuni riguardanti l’implementazione dell’intelligenza artificiale.

Pare infatti che l’azienda abbia intenzione di integrare l’AI direttamente negli smartphone, fornendo agli utenti tutta una serie di nuove ed interessanti funzionalità; gli smartphone però potrebbero non essere gli unici dispositivi del brand a vantare questa integrazione, in futuro anche le prossime cuffie true wireless dell’azienda, le Galaxy Buds 3 Pro, potrebbero vantare qualcosa di simile.

Le future Samsung Galaxy Buds 3 Pro potrebbero vantare il supporto all’intelligenza artificiale integrata

È ancora presto prima di poter vedere con i nostri occhi le cuffie in questione, l’azienda ha infatti recentemente lanciato un modello di fascia inferiore, le Galaxy Buds FE, che offrono un’ottima qualità del suono ad un prezzo più contenuto rispetto ai modelli di fascia alta, rinunciando al contempo ad alcune funzioni.

I nuovi auricolari premium di Samsung sono attesi per la seconda metà del prossimo anno, potrebbero essere lanciati insieme ai futuri pieghevoli dell’azienda ma già si vocifera di alcune loro possibili caratteristiche; stando a quanto riportato su X (ex Twitter) la società sarebbe al lavoro su diverse funzionalità AI per le nuove cuffie.

I dettagli al momento sono estremamente scarsi, si ipotizza che l’intelligenza artificiale possa essere utilizzata per vari servizi di traduzione in tempo reale: le Samsung Galaxy Buds 3 Pro potrebbero essere in grado di tradurre istantaneamente le conversazioni telefoniche tra interlocutori di lingue diverse, così come potrebbero essere in grado di tradurre le conversazioni faccia a faccia. L’AI potrebbe però essere utilizzata anche come supporto per altre funzionalità, come la cancellazione attiva del rumore o la modalità ambiente.

Per il momento quanto sopra esposto è frutto di semplici supposizioni, manca ancora troppo tempo prima della presentazione ufficiale ma nei prossimi mesi trapeleranno sicuramente informazioni più dettagliate in merito; non mancheremo di tenervi informati.

In copertina le Samsung Galaxy Buds 2 Pro

