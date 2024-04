Gli smartphone pieghevoli sono ancora abbastanza costosi, e questo vale anche per quelli di Samsung, ma ora i tempi sembrano maturi per portare sul mercato una proposta meno elitaria e che possa diventare di massa.

Su X sono state appena pubblicate delle curiose immagini che presentano diciture relative a presunti dispositivi pieghevoli con il marchio Fan Edition di Samsung che, come ormai sappiamo bene, sono prodotti che puntano maggiormente sul rapporto qualità prezzo con al più qualche piccola rinuncia.

Samsung Galaxy Z Fold FE e Z Flip FE, i pieghevoli per tutti?

Come dicevamo le immagini trapelate presentano delle etichette con le diciture “Galaxy Z Fold FE” e “Galaxy Z Flip FE”, corredate da alcune specifiche tecniche. Più precisamente il modello pieghevole a conchiglia in versione FE sembra avere 8 GB di RAM, 256 GB di spazio di archiviazione e un chipset Snapdragon probabilmente serie 7, mentre il Galaxy Z Fold FE riporta una dicitura Snapdragon e un’altra Exynos che inizia con “2”, ma potrebbe trattarsi dell’inesistente Exynos 2300 o di un vecchio “leak” che non riflette più gli attuali piani di Samsung.

Tuttavia secondo una seconda fonte su X ad vedere la luce sarà solo uno di questi smartphone pieghevoli Fan Edition, il che rende ancor più fumosa la situazione. Naturalmente il tutto è da prendere con le pinze, tuttavia non si può escludere che Samsung abbia in mente una strategia del genere per la sua linea di smartphone pieghevoli.

Si prevede che Samsung terrà il suo prossimo evento Unpacked all’inizio di luglio e man mano che ci avvicineremo alla presentazione, le reali intenzioni di Samsung si rifletteranno attraverso fughe di notizie e voci di corridoio che saranno via via più attendibili.