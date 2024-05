Grazie ad una nuova richiesta di brevetto depositata da Samsung negli Stati Uniti scopriamo un interessante progetto a cui il colosso coreano sta lavorando per provare a rendere i suoi dispositivi indossabili ancora più smart e utili per quanto riguarda il monitoraggio delle condizioni fisiche degli utenti.

Molti smartwatch eseguono dei controlli saltuari della fibrillazione atriale usando un sensore ECG ma un esame continuo non è realizzabile senza un monitor medico ed è qui che entra in gioco la nuova soluzione studiata da Samsung, che potrebbe essere implementata già sulla serie Samsung Galaxy Watch7.

Samsung Galaxy Watch7 e la salute del cuore

L’idea del colosso coreano è quella di sfruttare le potenzialità garantite dall’intelligenza artificiale generativa per rendere possibile ciò che al momento gli smartwatch invece non sono in grado di fare.

Stando a quanto si apprende dal brevetto in questione (“System and method for continuous atrial fibrillation detection via PPG to ECG signal translation”), il sistema ideato da Samsung sarebbe in grado di tradurre i dati rilevati dai comuni sensori PPG nelle corrispondenti forme ECG.

Rispetto alle soluzioni attualmente disponibili per il rilevamento passivo del ritmo cardiaco irregolare, tale nuovo sistema dovrebbe essere capace di offrire agli utenti dei risultati più precisi e affidabili, aumentando così le probabilità di individuare gravi patologie come l’aritmia e l’insufficienza cardiaca.

Grazie ai suoi modelli GenAI Samsung ritiene di poter garantire una maggiore precisione rispetto alle soluzioni attuali ed eventuali errori creati dall’intelligenza artificiale generativa potrebbero essere resi irrilevanti atttraverso appositi modelli grafici probabilistici.

Questa nuova funzionalità potrebbe essere implementata già negli smartwatch della serie Samsung Galaxy Watch7, la cui presentazione ufficiale è in programma nel mese di luglio, rendendo così tali orologi una sorta di punto di riferimento per tutti quegli utenti preoccupati per la propria salute cardiaca.

Potete trovare la documentazione relativa a tale brevetto seguendo questo link.