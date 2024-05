Google vanta schiere di sviluppatori costantemente impegnati nel miglioramento dei vari servizi offerti ai propri utenti, l’azienda conta al suo attivo diverse applicazioni e servizi che ciclicamente beneficiano di nuove funzionalità e migliorie. Anche oggi dunque andiamo insieme a dare uno sguardo alle ultime novità in casa Google, già disponibili o in rilascio nel prossimo futuro; nello specifico oggi vediamo cosa bolle in pentola per Google Messaggi, Files e Chrome.

Google riprogetta il registratore audio in Messaggi

Partiamo con Google Messaggi, l’applicazione sviluppata dall’azienda e dedicata alla messaggistica che di recente sembra ricevere particolari attenzioni da parte della società: negli ultimi tempi per esempio abbiamo visto come Messaggi potrebbe presto lasciarvi disattivare le animazioni delle reazioni, come sia in lavorazione una nuova funzionalità per proteggere gli utenti dallo spam, come l’azienda stia sperimentando con alcuni utenti l’integrazione di Gemini nell’app, o ancora come sia in lavorazione una nuova schermata per la condivisione delle immagini.

Oggi ci concentriamo sul registratore integrato nell’app in questione, strumento utilizzato dagli utenti per l’invio di messaggi vocali, nelle ultime ore infatti la società ha avviato il rilascio di una riprogettazione estetica di questa componente, come potete notare dalle immagini poco sotto.

Innanzitutto Google ha pensato a tutti quegli utenti abituati a tenere premuto l’apposito pulsante durante la registrazione di un messaggio audio, introducendo un’indicazione che spiega il possibile utilizzo degli swipe come già visto in diverse altre applicazioni di messaggistica; la nuova interfaccia del registratore presenta all’utente tre pulsanti nella parte inferiore grazie ai quali è possibile interagire con lo strumento di registrazione.

Inoltre, conclusa la registrazione del messaggio, l’utente ha la possibilità di utilizzare Voice Moods, un nuovo strumento che aggiunge uno sfondo emoji animato alla scheda del messaggio audio (qualora l’utente abbia disattivato le animazioni espressive, lo sfondo diventerà statico), disponibile al momento solo nelle chat RCS, mentre la nuova veste grafica del registratore risulta presente anche per i normali SMS e MMS.

Le novità in questione sono presenti nell’ultima Beta di Google Messaggi, versione 20240501_RC00, anche se sembra che stiano timidamente prendendo piede anche nel canale stabile; qualora voleste controllare l’eventuale disponibilità di un aggiornamento vi lasciamo qui sotto il badge per il Google Play Store.

Files riceve una piccola modifica che potreste non notare

Passiamo ora all’app file manager del colosso di Mountain View, Google Files ha ricevuto a sua volta diverse attenzioni da parte dell’azienda negli ultimi tempi, abbiamo visto per esempio come l’app si prepari a ricevere il proprio lettore di file PDF, come la società abbia semplificato la schermata di ricerca presente nell’app, come abbia rimosso la barra di navigazione inferiore spostando altrove le sue funzionalità, o ancora come l’app abbia ricevuto lo scanner di documenti di Google Drive.