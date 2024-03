Lo scanner di documenti di Google Drive si sta espandendo e sarà presto disponibile per ogni applicazione Android.

In quest’ottica anche Files di Google ottiene lo scanner di documenti accessibile attraverso un nuovo pulsante in basso a destra sulla home page dell’app.

Toccando il pulsante si apre la fotocamera con le modalità “Manuale” e “Scatto multiplo”, dopodiché basta inquadrare il documento e tenere premuto il pulsante di acquisizione.

Previous Next Fullscreen

Lo scanner di documenti di Google Drive arriva nell’app Files di Google

Come lo scanner di documenti nell’app Google Drive, questa funzionalità sfrutta la nuova API Document Scanner del Kit ML per riconoscere ed elaborare i documenti sul dispositivo.

Il file manager di Google richiede che Google Play Services esegua la scansione dei documenti per suo conto e chiarisce che la scansione viene eseguita sul dispositivo e solo le anteprime finali scansionate verranno condivise con l’app.

La schermata di anteprima permette di ritagliare e ruotare, applicare filtri, pulire, riacquisire ed eliminare quanto scansionato, nonché di aggiungere altre scansioni.

Una volta terminata, la scansione viene salvata come PDF in una nuova cartella “Scansionati” in Memoria interna > Files di Google.

Lo scanner di documenti è attualmente in rilascio per tutti gli utenti dell’app Files by Google.