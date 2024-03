Negli anni il tema scuro è passato dall’essere un’opzione marginale a una delle feature più richieste dell’utenza, un’esigenza spinta probabilmente anche dalla diffusione degli schermi OLED nel mercato degli smartphone su tutte le fasce di prezzo.

Il browser, in tutto questo, è una delle app dove la dark mode ha un ruolo di particolare rilievo, dal momento che permette di avere un’esperienza di lettura più riposante (a proposito, su Windows è in cantiere una bella novità proprio in questo senso). E ora per gli utenti di Google Chrome arrivano ottime notizie, dal momento che è possibile forzare la modalità scura su tutti i siti.

Come spegnere la luce

Per “spegnere l’interruttore”, però, bisogna prima effettuare una semplice procedura. La funzione, infatti, è ancora in fase sperimentale, e non compare quindi tra quelle attivabili nelle impostazioni di Chrome, ma serve inserire nella barra degli indirizzi il seguente comando:

A questo punto compariranno a schermo le impostazioni nascoste del browser, e in cima alla lista figurerà proprio “Auto Dark Mode for Web Contents“, ovvero quella che stiamo cercando. Basterà abilitarla a partire dal menu a tendina e riavviare il browser per cominciare a navigare sfruttando questa novità.

Da notare che l’opzione è disponibile non solo su Android ma anche su PC Windows, macOS, Linux e ChromeOS. Trattandosi ancora di una funzione sperimentale i risultati possono essere altalenanti, con alcuni elementi delle pagine web che possono risultare meno visibili o del tutto invisibili, ma in generale per quanto abbiamo avuto modo di vedere si può ottenere fin da ora un’esperienza di navigazione godibile senza particolari problemi.

Nessuna paura del buio: se volete solo provare per vedere l’effetto che fa, è possibile poi disabilitare l’opzione ripetendo la procedura necessaria ad attivarla, ma selezionando questa volta “Default” o “Disabled” dal menu a tendina.