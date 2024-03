Google Chrome è il browser Web più popolare a livello globale e il suo enorme successo dipende anche dal costante lavoro del team di sviluppatori del colosso di Mountain View volto al miglioramento dell’esperienza offerta, ciò attraverso l’introduzione di nuove funzionalità e di modifiche grafiche che possano rendere l’interfaccia sempre più accattivante e moderna.

Ebbene, una delle novità in fase di lavorazione è dedicata a quegli utenti che fanno delle schede un uso quasi “compulsivo”, trovandosi con tante (o troppe) pagine aperte contemporaneamente.

Una nuova comoda funzione in arrivo su Google Chrome

Di tale nuova funzionalità si parla su Chromium (trovate la pagina dedicata qui), da cui si evince che il team di sviluppatori del colosso di Mountain View sta lavorando su una soluzione che potrebbe essere lanciata con il nome di Tab Declutter.

Android Tab Declutter

Enables auto-archival and deletion of inactive tabs.

#ANDROID-TAB-DECLUTTER

Così come avviene per le varie nuove funzionalità di Google Chrome per Android, inizialmente anche questa potrà essere abilitata attraverso un apposito flag, per essere poi messa a disposizione di tutti gli utenti nel caso in cui dovesse essere ritenuta valida e affidabile.

L’obiettivo del team di sviluppatori del colosso di Mountain View è aiutare gli utenti a fare un po’ di ordine tra le schede aperte nel bowser, andando ad “archiviare” automaticamente quelle inutilizzate da molto tempo e ciò dovrebbe rendere Google Chrome anche più reattivo.

Agli utenti rimane comunque la possibilità di andare a guardare l’elenco delle schede archiviate e decidere (sia per ciascuna di esse che per tutte) se chiuderle definitivamente o ripristinarle.

Trattandosi di una funzionalità ancora in fase di sviluppo, al momento non vi sono garanzie che venga prima o poi effettivamente implementata per tutti gli utenti.

Ad ogni modo, nel caso in cui gli sviluppatori dovessero ritenerla adeguata, per la sua disponibilità probabilmente ci sarà da attendere almeno sino a maggio e magari in occasione di Google I/O 2024 ne sapremo di più.