Files di Google sta introducendo su Android un cambiamento che non tutti potrebbero apprezzare: gli utenti con la versione più recente dell’app potrebbero notare in questi giorni la scomparsa della barra di navigazione inferiore, le cui funzionalità sono state spostate altrove. Vediamo più da vicino le novità.

Files di Google rimuove la barra inferiore

Come abbiamo modo di scoprire con il passare degli anni, Google ama modificare piuttosto spesso alcuni aspetti delle sue applicazioni e dei suoi servizi. Mentre siamo in attesa di accogliere la nuova schermata di ricerca semplificata di cui vi abbiamo parlato una settimana fa, su Files di Google possiamo notare la scomparsa della barra di navigazione inferiore, che fino ad ora permetteva di accedere alla funzione di pulizia, ma anche alle varie cartelle e alla condivisione.

L’ultima versione dell’applicazione ha spostato la scheda “Pulisci” nella barra laterale, come indicato dal messaggio all’apertura, e ha rimosso anche la scheda per la Condivisione nelle vicinanze (Nearby Share, non più disponibile nemmeno tra le impostazioni). Come probabilmente avrete visto, quest’ultima è ora diventata Quick Share grazie a una sorta di fusione con il servizio offerto da Samsung, e gli utilizzatori di Files sono ora invitati a utilizzarla passando dal menu contestuale. Tutti questi cambiamenti hanno dunque sancito la rimozione dell’intera barra inferiore, con la schermata iniziale che è di fatto diventata la terza scheda non ancora citata, ossia quella centrale (“Sfoglia”).

Le novità sono disponibili nell’ultima versione di Files di Google, ma potrebbero essere legate a cambiamenti lato server. Sembra che in queste ore risultino disponibili quasi per tutti, quindi vi invitiamo a verificare di disporre della release più recente passando dal badge qui in basso per il Google Play Store. Siete soddisfatti delle modifiche fatte dalla casa di Mountain View o preferivate l’aspetto precedente dell’app?

