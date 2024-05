In mezzo alla miriade di applicazioni disponibili per Android, ce n’è una che nel corso degli anni è riuscita a conquistare una buona fetta di utenti tra coloro alla ricerca di un software con funzioni da file manager, nonostante le alternative non manchino Google Files è ad oggi una delle più utilizzate e apprezzate dagli utenti, soprattutto grazie ai continui sforzi profusi dall’azienda per migliorare il servizio.

Negli ultimi tempi, tanto per fare qualche esempio, abbiamo visto come la società abbia semplificato la schermata di ricerca presente nell’app, come abbia rimosso la barra di navigazione inferiore spostando altrove le sue funzionalità, o ancora come l’app abbia ricevuto lo scanner di documenti di Google Drive.

Oggi, grazie all’incessante lavoro di Assemble Debug, scopriamo insieme le ultime novità già in fase di distribuzione per tutti gli utenti che utilizzano Google Files.

Google Files riceve il proprio lettore di file PDF e modifica leggermente le tessere Recenti

Negli ultimi anni, grazie non solo alla maggior potenza di calcolo dei nostri smartphone, ma soprattutto all’aumento delle dimensioni dei display, diversi utenti si sono ormai abituati a svolgere molte più operazioni con il proprio telefono rispetto al passato. Per esempio ad oggi è possibile consultare, e volendo modificare, diversi tipi di documenti direttamente dallo smartphone, operazione un po’ più complicata fino a qualche anno fa (ma comunque fattibile).

Uno dei formati più semplici da utilizzare su un telefono è senza dubbio quello dei file PDF, spesso utilizzati per prendere visione di vari tipi di informazioni e magari apportare qualche piccola modifica negli appositi moduli; sul Google Play Store sono presenti tantissime applicazioni dedicate alla lettura dei file PDF e, lo stesso colosso di Mountain View, propone tra i propri servizi il lettore PDF di Google Drive.

Nelle ultime ore però, stando a quanto condiviso dal cacciatore di codici menzionato in apertura, sembra che anche Google Files stia ricevendo il proprio lettore di PDF personale: ciò significa che, invece di rivolgersi ad applicazioni terze, il file manager di Google sarà in grado di aprire autonomamente questa tipologia di file.

Sebbene sembri che diversi utenti stiano iniziando a ricevere il nuovo lettore di file PDF di Google Files, al momento i dettagli riguardo alle funzionalità del nuovo strumento sono abbastanza scarse; ciò su cui in diversi concordano però, è l’assenza di una funzione di ricerca del testo, che potrebbe comunque essere implementata in un prossimo futuro.

Dall’immagine poco sopra inoltre, potete notare come Google abbia leggermente modificato l’aspetto estetico delle tessere Recenti che, rispetto a prima, si presentano ora con angoli più arrotondati e un’altezza maggiore.

Come già detto le novità in questione sembrano già essere in fase di distribuzione per alcuni utenti, anche se non è chiaro se siano legate ad un aggiornamento di Google Files o prevedano un’attivazione lato server; ad ogni modo, vi lasciamo qui sotto il badge per controllare l’eventuale presenza di update direttamente dal Google Play Store.