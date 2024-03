Per quanto i nostri smartphone siano ormai in grado di espletare una miriade di compirti diversi, sotto sotto parliamo comunque di telefoni e come tali, per quanto possa sembrare strano ad alcuni, vengono utilizzati anche per effettuare delle chiamate. Google Telefono è l’app predefinita del colosso di Mountain View sviluppata esplicitamente per questo compito, nonostante si possa pensare che tale app non riceva le stesse attenzioni di altri servizi, in realtà non è così.

Di recente per esempio abbiamo visto come Google stia lavorando sulle reazioni audio per l’app, come in futuro verrà evidenziata la registrazione della chiamata o ancora come l’applicazione si appresti a perdere la funzionalità Nearby Places. Oggi invece diamo un’occhiata ad una novità che sta timidamente diventando disponibile per alcuni utenti, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Google Telefono inizia a mostrare le chiamate di WhatsApp

Tra le diverse applicazioni installate sui nostri smartphone figura certamente anche WhatsApp, la celebre applicazione di messaggistica istantanea, tra le più apprezzate e utilizzate della sua categoria, non si limita all’invio di messaggi testuali ma permette agli utenti di effettuare anche chiamate e videochiamate sfruttando la rete.

Nelle ultime ore un utente ha condiviso uno screenshot su X (ex Twitter) grazie al quale possiamo intravedere quella che potrebbe essere una futura funzionalità dell’app Google Telefono: come potete notare dall’immagine poco sotto, l’app ha iniziato a mostrare nella lista delle chiamate anche quelle provenienti da WhatsApp, che vengono contraddistinte da quelle normali con l’apposita dicitura dell’app di provenienza.

L’utente visualizza la novità in questione con l’ultima versione Beta disponibile dell’app Google Telefono, anche se questo non implica necessariamente la presenza della novità; la distribuzione della nuova funzione sembra infatti alquanto limitata al momento, anche tra gli utenti che utilizzano la medesima versione dell’app. Potrebbe trattarsi di una fase iniziale di test, come di un’attivazione lato server; dobbiamo solo attendere per scoprirlo.

Come aggiornare Google Telefono all’ultima versione disponibile

Qualora voleste essere sicuri di non perdervi eventuali aggiornamenti disponibili per l’app Google Telefono, potete fare affidamento sul badge sottostante per verificare l’eventuale presenza di update direttamente dal Google Play Store. In alternativa, se voleste optare per la versione Beta dell’app e testare con mano in anteprime tutte le novità disponibili, potete rivolgervi al Programma Beta dell’app grazie a questa pagina; oppure potete affidarvi al portale APKMirror per procedere con l’installazione manuale dell’ultima versione disponibile.

Potrebbe interessarti anche: Google potrebbe rendere più semplice bloccare un numero di telefono su Android