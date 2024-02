Sebbene il team di sviluppatori di Google sia impegnato in un continuo lavoro di arricchimento delle funzionalità disponibili per le varie applicazioni del colosso di Mountain View, di tanto in tanto viene anche rimossa qualche funzione e un esempio è rappresentato da Google Telefono.

La popolare applicazione di Google, infatti, si appresta a perdere la funzionalità Nearby Places, grazie alla quale è possibile attraverso il sistema di ricerca integrato trovare anche i numeri di telefono delle attività commerciali locali oltre a quelle dei semplici contatti personali.

Una piccola novità per l’app Google Telefono

Stando a quanto viene spiegato dal colosso di Mountain View sul sito dedicato al supporto, alla base della decisione di rimuovere questa funzionalità vi è la sua scarsa popolarità.

A dire di Google, infatti, solo un numero molto limitato di persone utilizza questa funzionalità mentre la maggioranza degli utenti si affida a Ricerca Google o a Google Maps per cercare numeri di telefono relativi alle attività, trattandosi di soluzioni che sono in grado di garantire esperienze più piacevoli e più complete.

In seguito alla disattivazione di questa funzionalità, il team di sviluppatori del colosso di Mountain View potrà “concentrarsi sulla creazione di esperienze di chiamata telefonica della massima qualità, più affidabili e più innovative”. Ed a tal proposito, il team di Google Telefono preannuncia che per il 2024 ha in programma di lavorare duramente per migliorare l’app.

E a coloro che erano soliti usare la funzionalità Luoghi vicini il colosso statunitense consiglia di provare a sfruttare Ricerca Google o Google Maps, soluzioni che forniscono ancora più informazioni sulle varie attività commerciali (oltre ai numeri di telefono, infatti, permettono di avere l’indirizzo, le indicazioni stradali, il sito web, ecc.).

Potete scaricare l’applicazione Google Telefono da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge: