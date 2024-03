Google sta introducendo nella sua app telefono una nuova funzionalità che durante una chiamata vocale permette di passare rapidamente a una videochiamata tramite Google Meet.

Mentre stavano telefonando alcuni utenti della versione beta dell’app Google Telefono hanno notato un nuovo pulsante “videochiamata” appena sopra la barra che accoglie i pulsanti per richiamare la tastiera, disattivare il microfono, attivare gli altoparlanti e aprire il menu a tre punti.

Google Telefono ora può passare da chiamata vocale a videochiamata su Meet

Toccando il pulsante “videochiamata” si avvia immediatamente una videochiamata con l’altra persona su Google Meet, facendo squillare il suo telefono mentre la chiamata vocale rimane ancora attiva.

Se l’interlocutore non dispone di Google Meet, verrà mostrata una schermata che permette di comporre un messaggio per invitarlo a utilizzare Meet in modo da poter avviare videochiamate.

Al momento sembra che la funzionalità sia presente solo sui dispositivi Google Pixel che eseguono la versione beta di Google Telefono, ma dato che l’app è disponibile anche per molti altri smartphone, è possibile che questa novità verrà estesa su larga scala.

Poiché la funzionalità è disponibile su diverse versioni dell’app Telefono, è probabile che si tratti di una modifica lato server che non dipende da una versione specifica dell’app.

In ogni caso provare ad aggiornare l’app Google Telefono non costa nulla. A seguire trovate il badge per farlo attraverso il Google Play Store.