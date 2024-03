L’applicazione Google Telefono — dialer telefonico preinstallato su diversi smartphone Android, della serie Pixel di Google e non solo — è molto più di un semplice tastierino, in quanto mette sul piatto tutta una serie di funzionalità avanzate molto utili nella vita di tutti i giorni, dalla cui lista è stata però appena depennata una voce apprezzata ma forse non molto sfruttata dagli utenti.

Google Telefono si aggiorna e perde una funzione

Intendiamoci, il cambiamento messo in atto dal team di Mountain View con il rilascio del nuovo aggiornamento di Google Telefono era nell’aria già da qualche settimana: nel mese di febbraio, infatti, Google aveva già iniziato a rimuovere la ricerca di luoghi nelle vicinanze (Nearby places) a partire dal ramo beta dell’applicazione; per effetto di questa modifica, il dialer di Big G non consente più di sfruttare la barra di ricerca per reperire i contatti telefonici di attività nelle vicinanze: come potete vedere dagli screenshot riportati qui sotto, la precedente dicitura “Cerca contatti e luoghi” ha ceduto il passo ad un più semplice “Cercare nei contatti”.

In aggiunta a questo, la sezione “Luoghi nelle vicinanze” è stata rimossa dalle impostazioni dell’applicazione. La funzione in discorso si serviva della posizione dell’utente per affinare la ricerca sulla base delle attività comerciali e quant’altro nelle vicinanze; inoltre, attivando i risultati di ricerca personalizzati, era possibile affinare ulteriormente i risultati suggeriti sulla basa della cronologia di ricerca. Di sicuro, la funzione descritta risultava teoricamente molto comoda, in quanto permetteva di reperire dei contatti telefonici direttamente dall’app Google Telefono, tuttavia Google ha deciso di sbarazzarsene sulla base dello scarso impiego da parte degli utenti; e del resto ciò si può probabilmente ricondurre al fatto che i risultati suggeriti non fossero sempre particolarmente precisi.

Insomma, quali che siano le ragioni alla base di questa mossa, la posizione ufficiale di Google è chiara: gli utenti potranno servirsi di Ricerca e Google Maps per trovare i numeri di telefono di proprio interesse. Quanto a Google Telefono, nel futuro dell’app ci saranno sempre più funzioni avanzate volte a migliorare la qualità e l’esperienza d’uso delle chiamate: nel 2023, funzionalità come il filtro delle chiamate Call Screen, Hold For Me e Direct My Call sono state rese disponibili in più Paesi, su Pixel Watch sono arrivate le trascrizioni di Call Screen e anche per il 2024 sono state promesse novità rilevanti.

Come aggiornare Google Telefono

L’ultimo aggiornamento dell’applicazione Google Telefono — versione 125 — verrà reso disponibile tramite il Google Play Store, raggiungibile tramite il badge sottostante. Nel momento in cui scriviamo, non lo è ancora, ma i più impazienti possono portarsi avanti grazie ad APK Mirror.

