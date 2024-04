Anche se alcuni non ci pensano, i nostri smartphone nascono principalmente come telefoni e, su alcuni di questi, il colosso di Mountain View offre Google Telefono come applicazione dialer di default; il servizio in questione viene costantemente migliorato e modificato dall’azienda, tanto che negli ultimi tempi abbiamo visto come sia in lavorazione una nuova funzionalità che aiuterà a identificare i numeri sconosciuti, come sia possibile passare facilmente a una videochiamata su Meet, o ancora come l’app abbia recentemente perso la ricerca di luoghi nelle vicinanze (Nearby places).

Il lavoro del team di sviluppatori impegnato nel miglioramento di Google Telefono non si ferma e oggi, grazie ai colleghi di piunikaweb in collaborazione con AssembleDebug, possiamo dare un piccolo sguardo alle ultime novità in lavorazione per l’app.

Google Telefono riceve un nuovo menù “hamburger ” e un’interessante stringa di codice

Nel corso del tempo abbiamo visto diverse volte Google apportare cambiamenti estetici alle proprie applicazioni, quello che viene definito menù “hamburger” per esempio (quello composto da tre linee orizzontali una sopra l’altra) è stato implementato e in seguito rimosso da diverse app dell’azienda, come il Google Play Store, Contatti o Google Foto tanto per fare qualche esempio.

Curiosamente però, nell’ultima versione beta disponibile dell’app Telefono (v 128.0.625763929-publicbeta), Google sembra aver deciso di reintrodurre il menù in questione, anche se attualmente conta ben poche opzioni al suo interno.

Come potete notare dalle immagini qui sopra, l’azienda ha leggermente modificato la zona superiore dell’app, introducendo il nuovo menù nella parte sinistra della barra di ricerca, dove in precedenza era presente la relativa icona a forma di lente di ingrandimento. Cliccando sul nuovo menù si apre un pannello laterale che al momento include esclusivamente le voci Contatti e Segreteria telefonica, contestualmente viene rimossa la barra di navigazione inferiore.

Attualmente non è chiaro se si tratti di un test casuale o se l’azienda abbia intenzione di implementare il nuovo menù in maniera stabile nelle prossime versioni di Google Telefono, quel che è certo è che, qualora il nuovo menù prendesse piede, il relativo pannello laterale dovrebbe accogliere molte più voci.

La seconda novità è stata individuata dall’instancabile AssembleDebug nel codice di Google Telefono, si tratta di una nuova stringa che suggerisce come Google abbia intenzione di introdurre un’autorizzazione per consentire agli utenti di utilizzare la funzione satellitare di emergenza.

<uses-permission android:name=”android.permission.SATELLITE_COMMUNICATION”/>

Sembra dunque che i lavori del colosso per portare la connettività satellitare sui futuri smartphone della serie Pixel 9 siano già in atto, così come quelli più generali legati alla prossima versione del sistema operativo Android 15.