Google Pixel 8a è stato protagonista di innumerevoli indiscrezioni nel giro di poche ore e questa volta è apparso in Rete un video promozionale dall’aria ufficiale che mette in risalto le capacità del prossimo medio di gamma di Google in fatto di AI.

L’AI di Google Pixel 8a in un video promozionale

Quest’oggi vi avevamo già parlato di Google Pixel 8a, dapprima per segnalarvi una serie di immagini dettagliate capaci di soddisfare ogni vostra curiosità sul design del prossimo medio di gamma Made by Google, poi per fare un resoconto delle caratteristiche e delle funzioni che il dispositivo — atteso al debutto in occasione del prossimo Google I/O 2024, in programma il 14 maggio 2024 — dovrebbe offrire. Ma prima della fine della giornata c’è qualcos’altro di interessante da portare all’attenzione di tutti gli appassionati in trepidante attesa di Google Pixel 8a: il team di MySmartPrice ha unito le forze con il noto leaker Steve Hemmerstoffer, meglio noto come OnLeaks, e ci ha regalato una chicca non da poco: un video promozionale (apparentemente) ufficiale del prossimo smartphone di Mountain View.

Il video in questione mette in risalto le funzioni di AI del nuovo Google Pixel 8a, che riprende quanto di buono visto sui fratelli maggiori. La prima funzione segnalata è Best Take, che costituisce un asso nella manica notevole per gli amanti dei selfie di gruppo: portata al debutto dai Pixel 8, Best Take parte da una serie di foto simili scattate in serie e, permettendo di scegliere le espressioni migliori di ciascun soggetto, le fonde in una sola immagine perfetta.

La seconda funzione di Pixel 8a alimentata dall’intelligenza artificiale sarà Circle to Search: resa famosa in primis dai Samsung Galaxy S24, è uno strumento di grande utilità e la stessa Google ha dimostrato di volerci puntare parecchio.

Le ultime due funzioni di AI pubblicizzate nel video promozionale sono Live Translate, che offre traduzioni in tempo reale di chiamate e tanto altro, e Audio Magic Eraser, che permette di rimuovere i rumori di fondo indesiderati dai video, così da dare maggiore risalto al contenuto dello stesso.

Per i più curiosi, il video promozionale è disponibile a questo link.

Le probabili specifiche tecniche di Google Pixel 8a

Giunti alle battute finali, ecco una sintesi delle probabili specifiche tecniche del medio di gamma Google Pixel 8a:

Dimensioni: 152,1 x 72,6 x 8,9 mm

x x Display: OLED da 6,1″ FHD+ (in 20:9) con refresh rate a 120 Hz

da (in 20:9) con refresh rate a SoC: Google Tensor G3(4 nm) con CPU octa-core e GPU Immortalis-G715s MC10

Memorie: 8 GB (RAM) e 128 o 256 GB (spazio di archiviazione)

(RAM) e o (spazio di archiviazione) Fotocamera posteriore: doppia , principale da 64 MP + ultra-grandangolare da 13 MP

, principale da + ultra-grandangolare da Fotocamera anteriore: 13 MP

Audio: stereo

Reti mobili: 5G (Nano-SIM + eSIM)

(Nano-SIM + eSIM) Connettività: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, USB-C

Lettore delle impronte digitali: ottico , sotto al display

, sotto al display Batteria: 5000 mAh , ricarica rapida cablata a 27 W , ricarica wireless a 15 W

, ricarica rapida cablata a , ricarica wireless a Sistema operativo: Android 14.