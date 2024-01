Negli ultimi giorni ci siamo spesso trovati a parlare di Circle to Search (reso come “Cerchia e cerca” in italiano), funzionalità annunciata da Google durante il keynote di presentazione degli smartphone della serie Samsung Galaxy S24.

Tale funzionalità, oltre che sui flagship di casa Samsung, è disponibile soltanto sui Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro (e come vi abbiamo segnalato in precedenza, il rilascio per tutti è iniziato da poche ore) ma potrebbe essere estesa ad altri smartphone in futuro. Il colosso di Mountain View ha comunque dedicato un post a Circle to Search, spiegando quali sono i cinque principali modi per sfruttare la funzionalità.

Che cos’è Cerchia e cerca?

Lo scorso 25 gennaio, Google ha svelato la nuova colorazione Verde menta per i suoi flagship 2023 e le novità del primo Pixel Feature Drop del 2024, rivelatosi un po’ diverso dal passato perché riguarda esclusivamente le app e non arriva tramite un aggiornamento di sistema.

Tornando a noi, tra le novità del Pixel Feature Drop vi è proprio “Cerchia e cerca“, una funzionalità che consente di cercare informazioni in modo rapido e intuitivo, semplicemente evidenziando, circondando o disegnando su ciò che si desidera cercare, senza dover cambiare app o interrompere quello che si sta facendo.

Cinque modi per sfruttare la funzionalità secondo Google

Google ha colto l’occasione del rilascio di tale funzionalità sui suoi flagship per pubblicare un post sul blog ufficiale The Keyword che vede come protagonista proprio l’ultima arrivata tra le funzionalità di App Google e Google Lens. Secondo Big G, sono cinque i modi principali per sfruttare la funzionalità:

Acquistare ciò che si vede: con Circle to Search è possibile scoprire e acquistare prodotti che si vedono online o in giro.

Cercare una parola o una frase: Circle to Search semplifica la ricerca di definizioni di parole o frasi. Basta evidenziare una parola o una frase presente nella schermata visualizzata per ottenere ulteriori informazioni.

Trovare ispirazione per i viaggi: Circle to Search può fornire idee per i prossimi viaggi. Basta evidenziare un luogo o un edificio interessante e ottenere informazioni su di esso.

Mettere a confronto più opzioni: Circle to Search consente di confrontare diverse opzioni senza dover cambiare schermata. Ad esempio, quando si ricevono suggerimenti di più ristoranti in una chat di gruppo, è possibile evidenziare il nome di un ristorante per visualizzare il menu, le foto dei piatti popolari, le recensioni dei clienti e la sua posizione, senza dover abbandonare l'app di messaggistica.

Fare domande più complesse: Circle to Search non solo fornisce informazioni rapide, ma può anche offrire una panoramica completa (anche se questo aspetto è disponibile solo in determinati paesi di cui, al momento, l'Italia non fa parte). Ad esempio, se si desidera saperne di più su un particolare cibo che è di tendenza, è possibile utilizzare Circle to Search per fare domande più approfondite e ottenere informazioni utili da diverse fonti online.

“Cerchia e cerca” è in fase di rollout sui Pixel 8

Questo è tutto. Come anticipato, Cerchia e cerca è attualmente in fase di rollout graduale lato server per tutti gli utenti in possesso di un Google Pixel 8 o Pixel 8 Pro. Per verificare che la funzionalità sia già attiva sul vostro smartphone, basterà effettuare una pressione prolungata sulla barra dei gesti o sul pulsante home (a seconda di quale metodo di navigazione di sistema stiate utilizzandso).

In conclusione, per verificare che la funzionalità non sia disabilitata nelle impostazioni (o per disabilitarla qualora vi dia fastidio), sarà sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Sistema > Modalità di navigazione“, entrare nelle impostazioni del meccanismo di navigazione scelto e abilitare l’interruttore “Tieni premuta la barra di navigazione per cercare” o “Tieni premuto il pulsante Home per cercare qualcosa”.

