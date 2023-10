Preceduti da mesi e mesi di indiscrezioni e da settimane di teaser ufficiali, i nuovi Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro hanno debuttato nel pomeriggio di oggi, 4 ottobre 2023, portando un’immancabile dote di funzioni magiche relative all’ambito fotografico che albergano in Google Foto e che fanno ampio uso dell’intelligenza artificiale.

Nel ricordarvi brevemente che quest’oggi Google ha presentato anche lo smartwatch Pixel Watch 2 e dato una rinfrescata alle cuffie Google Pixel Buds Pro (di cui trovate a questo link la nostra recensione), passiamo subito al dunque.

Google Foto: 4 novità dedicate ai Pixel 8

Prima di entrare nei dettagli delle nuove funzioni che Google ha annunciato oggi per i suoi nuovi nati, è giusto ricordare che le stesse non sarebbero neppure possibili senza il lavoro svolto da Google Research in materia di AI, a cui si devono anche funzioni come Gomma Magica e Photo Unblur che gli utenti hanno imparato ad apprezzare nell’ultimo anno. Tecnologie e tecniche come l’AI generativa spianano la strada a sconfinate nuove possibilità, anche in ambito foto e video.

Best Take

Best Take è la funzione con la quale Google Foto vuole aiutare gli acquirenti di Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro a realizzare degli scatti di gruppo impeccabili. Pensateci un attimo: ogni volta che si prova a realizzare una foto di gruppo, occorre fare molteplici tentativi per trovare almeno uno scatto in cui tutti abbiano quanto meno gli occhi aperti. Ebbene, Best Take si fa carico di questo compito al posto dell’utente, e lo fa in maniera parecchio più avanzata: si serve di una serie di foto simili scattate in serie e le fonde in una sola immagine perfetta, che unisce le espressioni migliori di ciascun soggetto. Non manca neppure la possibilità di intervenire: l’utente può selezionare manualmente un’espressione da un’altra foto per ottenere lo scatto di gruppo tanto desiderato.

Magic Editor

La presentazione di Magic Editor risale allo scorso maggio, precisamente al Google I/O 2023. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo all’articolo linkato, in questa sede vi basti sapere che parliamo di una funzione sperimentale che fa leva sull’AI generativa per realizzare modifiche complesse e rendere le foto scattate all’altezza dei propri ricordi: dal ridimensionamento di un oggetto al suo riposizionamento — basta selezionarlo ed eseguire un pinch out oppure trascinarlo —, passando per i suggerimenti per migliorare illuminazione e sfondo. A modifica ultimata, Magic Editor offre più risultati tra cui scegliere.

La funzione è ancora in fase sperimentale, pertanto Google ha bisogno dei feedback degli utenti per farla progredire più rapidamente.

Audio Magic Eraser

Se siete fan della linea Pixel, avrete già una buona familiarità con il concetto di Gomma Magica (Magir Eraser), ma con i Google Pixel 8 lo ritroviamo applicato alla componente audio dei video: Audio Magic Eraser permette di rimuovere i rumori di fondo indesiderati dai video, così da dare maggiore risalto al contenuto dello stesso. La funzione si serve di avanzati modelli di machine learning per identificare e distinguere i suoni principali da quelli di disturbo. Date un’occhiata al video sottostante per vederla all’opera.

Zoom Enhance

Infine, abbiamo Zoom Enhance, una funzione non ancora disponibile e che comunque verrà rilasciata unicamente per il più costoso Google Pixel 8 Pro. Grazie a questa nuova funzione di Google Foto, gli utenti potranno eseguire uno zoom spinto su qualsiasi foto scattata e realizzare dei ritagli degli elementi desiderati, il tutto senza vedere la qualità degradare pesantemente. Anche in questo caso, simili risultati sono possibili solo grazie all’AI generativa: Zoom Enhance riempie in maniera intelligente i gap tra i pixel e prevede il dettaglio fine. Se è vero che per vedere questa novità all’opera bisognerà attendere, è parimenti innegabile che l’esempio sia impressionante.

