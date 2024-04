Manca ancora qualche settimana alla presentazione ufficiale di Google Pixel 8a, atteso prossimo smartphone di fascia media del colosso di Mountain View che nelle scorse ore è stato il protagonista dell’ennesima apparizione in Rete.

In particolare, sono state pubblicate nuove immagini rendering del telefono, che non fanno altro che andare a confermare il design emerso in seguito alle precedenti apparizioni, oltre che quattro colorazioni.

Google Pixel 8a in nuove immagini

A diffondere le nuove immagini è stato il popolare leaker Evan Blass su X, permettendoci così di apprezzare colorazioni e look del prossimo smartphone di Google, pensato per chi vuole godere di un’esperienza Android pura e del supporto software garantito dal colosso di Mountain View con un occhio di riguardo al portafoglio.

Iniziamo dalle quattro colorazioni:

Le altre immagini ci permettono di osservare il display e la parte laterale dello smartphone:

Nel complesso, il design di Google Pixel 8a sembra basato su quello di Google Pixel 8, tanto che le differenze tra i due sarebbero minime.

Ricordiamo che tra le principali caratteristiche di Google Pixel 8a non dovrebbero mancare un display OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz, un processore Google Tensor G3, 8 GB di RAM, 128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione, una doppia fotocamera posteriore con un sensore primario da 64 megapixel e un sensore ultra grandangolare da 13 megapixel, una fotocamera frontale da 13 megapixel, una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 27 W e alla ricarica wireless a 15 W) e Android 14 (in attesa del rilascio dell’aggiornamento che porterà Android 15).

Per la presentazione ufficiale probabilmente ci sarà da avere pazienza sino al Google I/O 2024, atteso appuntamento che prenderà il via il 14 maggio. Sarà interessante scoprire se il nuovo smartphone del colosso statunitense arriverà subito anche in Italia e a quale prezzo.