Sono passati circa tre mesi da quando Pixel 8 Pro è stato lanciato sul mercato, Google come sempre non si è risparmiata sugli aggiornamenti e dopo questo periodo di tempo possiamo tranquillamente dire di avere per le mani uno smartphone più maturo e rifinito rispetto ai primi giorni. Inoltre l’ultimo feature drop di dicembre ha finalmente sbloccato il potenziale che Big G aveva promesso in fase di presentazione, con funzionalità come Video Boost o il nuovo modello di AI Gemini che sanno quasi di miracoloso per uno smartphone.

Le novità sfornate da Google e le festività invernali, che per noi corrispondono ad un periodo di relativa tranquillità rispetto al susseguirsi di nuovi prodotti, ci hanno convinto a fermarci un po’ sul Pixel per ri-valutarlo in modo esaustivo. Pur senza rifare da zero un recensione, per quella vi rimandiamo alla nostra prova completa, abbiamo condensato in un video un po’ di riflessioni ampie sui device di Google, tenendo anche conto delle evoluzioni importanti promesse da Qualcomm con il suo Snapdragon 8 Gen 3, un SoC importante in ottica di mercato visto che verrà equipaggiato su tutti i principali top di gamma 2024, contro cui il Pixel 8 dovrà tenere botta nei prossimi mesi.

Pixel 8 Pro si sta dimostrando sicuramente uno smartphone valido e fino ad oggi è stato capace di migliorare diversi aspetti deboli del suo predecessore, in tutto ciò però le funzionalità di AI ci stanno lasciando qualche perplessità e sembra quasi che la voglia di innovazione di Google corra più veloce delle effettive capacità dell’hardware. Cosa saranno capaci di fare i nuovi flagship in arrivo? L’utilizzo di modelli generativi di AI potrà realmente essere sostenuto dai SoC mobile?

Proviamo a rispondere a tutte queste domande nella nostra chiacchierata, buona visione!