Negli ultimi tempi si fa un gran parlare degli smartphone di Google, le voci non riguardano solo Pixel 8a dato l’avvicinarsi del presunto evento di presentazione, ma anche i dispositivi della futura famiglia di punta Google Pixel 9.

Tanto per rendere l’idea, negli ultimi tempi per quanto riguarda il prossimo medio gamma dell’azienda abbiamo visto il possibile prezzo di vendita, alcuni scatti dal vivo, quelle che dovrebbero essere le colorazioni disponibili al lancio, nonché un’immagine raffigurante lo smartphone da tutte le angolazioni.

Per quel che concerne invece la serie Pixel 9, abbiamo visto come gli smartphone potrebbero beneficiare di alcune nuove funzionalità IA, indizi sulla possibile implementazione di un nuovo assistente Pixie (in parte alimentato da Google Gemini), e informazioni sulla connettività satellitare.

Anche oggi torniamo dunque a parlare dei dispositivi in questione, dando uno sguardo alle colorazioni già viste di Google Pixel 8a da tutte le angolazioni possibili e sbirciando nelle possibili funzioni IA della serie Pixel 9.

Google Pixel 8a si mette in bella mostra in tutte le colorazioni

Partiamo con il dispositivo più vicino a noi in termini temporali, Pixel 8a dovrebbe infatti fare il suo debutto in occasione dell’evento Google I/O di maggio 2024, tanto che come abbiamo visto in apertura abbiamo già diverse informazioni sul dispositivo.

Prima di vedere le nuove immagini dello smartphone, rinfreschiamoci la memoria con quelle che dovrebbero essere le principali specifiche tecniche del dispositivo:

Dimensioni: 152,1 x 72,6 x 8,9 mm

Display: OLED da 6,1″ FHD+ (in 20:9) con refresh rate a 120 Hz

SoC: Google Tensor G3 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Immortalis-G715s MC10

Memorie: 8 GB (RAM) e 128 o 256 GB (spazio di archiviazione)

Fotocamera posteriore: doppia, principale da 64 MP + ultra-grandangolare da 13 MP

Fotocamera anteriore: 13 MP

Audio: stereo

Reti mobili: 5G (Nano-SIM + eSIM)

Connettività: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, USB-C

Lettore delle impronte digitali: ottico, sotto al display

Batteria: 5000 mAh, ricarica rapida cablata a 27 W, ricarica wireless a 15 W

Sistema operativo: Android 14

Le immagini che potete vedere nella galleria qui sopra sono state condivise su X (ex Twitter) dal leaker @MysteryLupin, lo stesso di una precedente indiscrezione menzionata in apertura, e ci danno la possibilità non solo di ammirare le colorazioni che già conoscevamo da ogni angolazione, ovvero Bay (Azzurro cielo), Mint (Verde menta), Obsidian (Nero ossidiana) e Porcelain (Grigio creta), ma ci confermano ancora una volta il design già trapelato in precedenza, caratterizzato dall’ormai iconico layout posteriore, bordi curvi e una cornice abbastanza evidente per il display.

Nuove informazioni sulle possibili funzionalità IA dei prossimi flagship di Google

Come anticipato in apertura, abbiamo già avuto modo di farci un’idea di quelle che potrebbero essere alcune funzionalità mosse dall’intelligenza artificiale dei prossimi flagship di Google, come il possibile debutto di Gemini Pro e del possibile nuovo assistente virtuale Pixie.

Nelle ultime ore però, l’instancabile AssembleDebug ha condiviso alcune nuove informazioni con i colleghi di PiunikaWeb, informazioni riguardanti i Google Pixel 9 e le possibili funzioni IA, che arrivano dalle ultime versioni dell’app AI Core di Google e dalla versione beta di Google Messaggi.

Secondo quanto condiviso, stando alle novità individuate nel codice dell’app AI Core i Pixel 9 potrebbero vantare alcune funzionalità mosse dall’intelligenza artificiale senza fare affidamento sul cloud e dunque direttamente sul dispositivo stesso: tra queste ci sarebbero TEXT_TO_IMAGE che dovrebbe permettere di generare immagini direttamente sul dispositivo senza fare affidamento sui servizi cloud, una rinnovata e migliorata funzione OCR (riconoscimento ottico dei caratteri), AUTOFILL_SMART_REPLY per generare suggerimenti complessi di risposta automatica, TEXT_CLASSIFICATION per classificare il testo ed EMBEDDING per elaborare immagini o PDF allegati per attività come il riepilogo.

Come detto, anche nell’ultima beta di Google Messaggi sono stati individuati alcuni indizi, come QUESTION_TO_ANSWER che suggerisce la capacità di rispondere alle domande utilizzando modelli di intelligenza artificiale sul dispositivo, riducendo al contempo anche la necessità di risposte alle domande basate sul cloud, anche se al momento non è chiaro come Google possa implementare questa funzionalità nell’app Messaggi.

Considerando il tempo che ci separa dall’avvento dei futuri Google Pixel 9 è presto per trarre conclusioni, così come per sapere con certezza se tutte le nuove funzioni IA (o solo alcune) rimarranno un’esclusiva della prossima serie di punta dell’azienda.