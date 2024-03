Siamo abituati a scoprire i nuovi smartphone di Google con largo anticipo sul lancio. Pixel 9 e Pixel 9 Pro non fanno eccezione: negli ultimi mesi abbiamo già collezionato indicazioni precise sul design, sulle fotocamere e anche sul prossimo chipset di Mountain View, ovvero Tensor G4.

L’ultima novità però non riguarda i dispositivi fisici, quanto il software. Scavando nel codice di Android 14 QPR3 Beta 1 (update rilasciato il mese scorso), infatti, i colleghi di Android Authority hanno trovato traccia di una nuova funzionalità dedicata al touch.

In arrivo “Adaptive Touch”: cos’è

La feature compare sotto la dicitura “Adaptive Touch“, ovvero touch adattivo, e nel codice figura anche una descrizione che non lascia spazio a dubbi:

“La sensibilità del touch screen si adeguerà automaticamente al tuo ambiente, alle tue attività e alla presenza di una protezione per lo schermo”

Insomma, attivando il touch adattivo, lo smartphone regolerà la sensibilità dello schermo autonomamente se rileverà un proteggischermo, ma si presume anche la presenza di acqua sul display (per via della pioggia o perché l’utente lo sta usando con le mani bagnate), e di altre eventuali condizioni attualmente non meglio definite.

Dovremo aspettare Pixel 9 e 9 Pro

E se non è ancora chiaro come verrà gestita esattamente questa rilevazione, sappiamo però che con ogni probabilità Google ha intenzione di introdurla con Google Pixel 9 e Pixel 9 Pro.

Nella recente Android 14 QPRB3 Beta 2, distribuita a partire dalla scorsa settimana su tutti i Pixel compatibili, la funzionalità “Adaptive Touch” viene esplicitamente citata come una feature di “P24”. E cioè di Pixel 9 e 9 Pro, dal momento che la denominazione corrisponde a quella usata internamente dal colosso di Mountain View per i propri smartphone: Pixel 8 e Pixel 8 Pro, usciti nel 2023, erano “P23”, e così via.

Attenzione, però: il fatto che Google probabilmente intenda introdurre questa novità con Pixel 9 e Pixel 9 Pro non implica che debba restare un’esclusiva degli ultimi arrivati. Big G infatti ci ha abituato a corposi aggiornamenti che portano le ultime funzioni anche sulle generazioni precedenti di Pixel, come è avvenuto di recente con “Cerchia e cerca”.

In questo senso bisognerà capire se le rilevazioni necessarie all'”Adaptive Touch” sono legate in qualche modo all’hardware, o possono essere implementate semplicemente lato software.