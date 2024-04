Dopo l’ondata di top di gamma degli ultimi mesi, le prossime settimane per il mercato degli smartphone Android saranno caratterizzate da diverse novità. Uno dei modelli più attesi è, senza dubbio, il Google Pixel 8a. Il nuovo mid-range di Google, anche se non ancora svelato ufficialmente, è già da tempo protagonista delle cronache del mondo tech e in queste ultime ore è tornato di grande attualità.

Il sito dell’operatore US Cellular ha deciso, infatti, di battere Google sul tempo, pubblicando (per errore) una pagina dedicata al nuovo smartphone. Contemporaneamente, in rete sono apparsi nuovi render che ci mostrano il Pixel 8a da tutte le angolazioni. Vediamo tutte le ultime informazioni sul nuovo smartphone di Google che andrà ad arricchire la gamma Pixel 8.

Andiamo con ordine. La prima conferma sull’esistenza del Google Pixel 8a (nel caso in cui ce ne fosse ancora bisogno) è arrivata da US Cellular, operatore di telefonia americano. Un addetto alla gestione del sito web dell’operatore, infatti, ha pubblicato, nel week end, una pagina dedicata al nuovo smartphone di Google. Si tratta di una pagina inclusa nella sezione dedicata al supporto ai clienti. Questa pagina non offre particolari novità sul dispositivo andando, però, a confermarne il debutto imminente. A evidenziare l’errore è stato l’insider Evan Blass.

So it's about 1AM early Saturday morning at Google HQ. How long will it take the right person to notice this and reach out to someone at the carrier, who will then presumably need to ping yet a third individual at the vendor responsible for posting (and removing) these tutorials? pic.twitter.com/4neK48wGUZ

— Evan Blass (@evleaks) April 13, 2024