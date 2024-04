La serie Google Pixel 9 è ancora lontana, ma le indiscrezioni sui prossimi smartphone dell’azienda di Mountain View non mancano affatto.

Recentemente è emerso un possibile design di Google Pixel 9 e anche le presunte nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, mentre ora è l’App Google a fornire qualche indiscrezione sul dispositivo.

L’App Google rivela qualcosa sulla serie Google Pixel 9

L’ultima beta 15.14.34.29 dell’App Google contiene del codice che sembra essere specifico per Google Pixel 9. In particolare sembra che lo smartphone potrebbe essere visualizzato durante il processo di configurazione di Google Assistant. Ecco l’animazione individuata.

L’App Google non contiene alcun riferimento all’assistente Pixie scoperto solo pochi mesi fa e che potrebbe essere un nuovo assistente AI esclusivo dei dispositivi Pixel.

Secondo precedenti rapporti, Pixie sarebbe in parte alimentato da Google Gemini e non sostituirebbe Google Assistant, ma entrerebbe in azione quando quest’ultimo è offline.

Presumibilmente Pixie sarà anche in grado di estrarre dati dalle app connesse per fornire un’esperienza più estesa e sebbene sia previsto l’arrivo su Pixel 9, c’è la possibilità che venga reso disponibile anche sugli altri prodotti Google.

La serie Google Pixel 9 verrà fornita con Android 15 e probabilmente vanterà alcune funzionalità software che differenzieranno i dispositivi dagli altri smartphone Android presenti sul mercato, tuttavia non li vedremo fino a ottobre.

In copertina Google Pixel 8 Pro