Google non ha nascosto di avere grandi progetti per l’intelligenza artificiale e un esempio è rappresentato dal recente lancio di Gemini ma con Google Pixel 9 il colosso di Mountain View potrebbe raggiungere un nuovo livello.

Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il team di sviluppatori di Google sarebbe al lavoro su “Pixie“, nome dietro il quale si nasconde quello che dovrebbe essere un assistente IA che potrebbe essere lanciato proprio insieme alla prossima generazione di smartphone di punta dell’azienda.

Cosa sappiamo di Google Pixie

Secondo un report di The Information, il colosso di Mountain View sarebbe al lavoro su un assistente basato sull’intelligenza artificiale che dovrebbe rimanere una soluzione esclusiva dei dispositivi della serie Google Pixel.

Pare che Pixie, proprio grazie alle potenzialità offerte dall’intelligenza artificiale, possa finire per evolversi in una versione molto più personalizzata di quello che è attualmente Google Assistant, con inclusa la possibilità di svolgere attività complesse e multimodali (un esempio potrebbe esserre il suggerimento delle indicazioni per raggiungere il negozio più vicino per acquistare un determinato prodotto appena fotografato).

Pixie potrebbe essere pronto per l’esordio ufficiale con la serie Google Pixel 9, la cui presentazione dovrebbe essere in programma per il prossimo autunno.

Resta da capire se tale speciale assistente rimarrà una funzionalità esclusiva della serie Google Pixel 9 (e di quelle successive) o se, al contrario, nel giro di qualche settimana il colosso di Mountain View deciderà di implementarla anche per i modelli meno recenti.

Ricordiamo che Google è anche al lavoro su Assistant con Bard, versione speciale del suo attuale assistente ma che dovrebbe essere una soluzione differente da Pixie.

In sostanza, ancora ci sono tante cose da scoprire mentre una pare essere già certa: l’intelligenza artificiale troverà sempre più spazio anche nei prodotti di Google.

