Grazie alla prima apparizione della Developer Preview 1 di Android 15 nel mese di febbraio, diversi utenti hanno iniziato a smaniare per conoscere quanti più dettagli possibili sulla futura versione del sistema operativo sviluppato da colosso di Mountain View; in seguito Google ha rilasciato anche la seconda Developer Preview della versione in questione, dandoci modo di sbirciare più in profondità nei piani dell’azienda.

Negli ultimi tempi abbiamo infatti avuto modo di vedere diverse indiscrezioni su tutta una serie di papabili novità, dal possibile aumento della versione target dell’SDK, al supporto per l’archiviazione delle app nativo, alla semplificazione dell’utilizzo dello smartphone per i meno esperti, ad un nuovo modulo WebViewBootstrap Mainline, oltre alla possibilità di portare la connessione satellitare su qualunque smartphone.

Quest’oggi, grazie a Mishaal Rahman, possiamo dare uno sguardo ad un possibile ulteriore cambiamento estetico per quel che concerne il pannello per la regolazione del volume.

Android 15 potrebbe rinnovare l’estetica del pannello del volume

Molti di voi certamente ricorderanno come l’ultima versione del robottino ad aver visto un sostanzioso rinnovamento grafico generale fosse Android 12, grazie principalmente all’introduzione dello stile Material You che, nel corso del tempo, si è poi fatto strada in sempre più applicazioni e servizi tra quelli offerti dall’azienda e non solo.

Le successive versioni di Android non hanno beneficiato di particolari stravolgimenti estetici, limitandosi a ricevere piccole modifiche qua e là, mantenendo l’aspetto generale sostanzialmente invariato; la stessa cosa potrebbe accadere anche con la futura versione Android 15, ma nelle ultime ore è emersa una possibile ulteriore modifica in perfetto stile Material You.

Secondo quanto riportato, sembra che Google possa aver intenzione di rinnovare l’aspetto del pannello del volume di sistema: questa componente viene visualizzata nel momento in cui l’utente preme uno dei pulsanti del volume e contestualmente interagisce con il pulsante a tre puntini in basso, si apre così un pannello con cinque diversi cursori per ciascun flusso di volume, ovvero controlli del volume multimediale, di chiamata, di suoneria, di notifica e di allarme.

Quello che potete vedere nell’immagine qui sopra è l’aspetto attuale del pannello del volume in Android 14, si tratta sostanzialmente di una copia esatta di ciò che l’utente può trovare recandosi nelle Impostzioni del proprio dispositivo alla voce Suoni e vibrazione.

Tuttavia, il collega menzionato in apertura è riuscito ad attivare, nell’ultima versione di Android 15 Developer Preview 2, quella che potrebbe essere la nuova interfaccia utente del pannello del volume; come potete notare dal video poco sotto, il rinnovamento grafico vanta cursori molto più spessi a forma di pillola in perfetto stile Material You, la presenza di un punto all’estremità in cui si trova il valore massimo del dispositivo di scorrimento, nonché la possibilità di cliccare le icone per disattivare rapidamente l’audio del flusso.

Un’altra modifica che possiamo notare è come sia scomparsa l’intestazione Suoni e vibrazione, ora sostituita da una scorciatoia persistente per l’output multimediale; ci sono inoltre nuove animazioni nel pannello del volume, il testo del nome dello stream infatti ora si sposta con il cursore in modo da poter sempre vedere il nome dello stream mentre si regola il livello del volume.

Infine, secondo quanto condiviso, pare che il rinnovato pannello del volume potrà vantare anche alcuni controlli aggiuntivi per funzioni quali l’audio spaziale e il “controllo del rumore”, nonostante per il momento questi non siano visibili nell’anteprima video poco sopra. Il nuovo design del pannello del volume di Android 15 non è abilitato di default al momento nella Developer Preview 2, bisognerà attendere per scoprire se Google apporterà ulteriori modifiche nella prossima a versione beta.

