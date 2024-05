Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, introducendo nuove funzionalità e risolvendo i bug riscontrati, il tutto con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza sempre più piacevole.

Tra le novità in fase di lavorazione più interessanti vi è quella che è stata riscontrata con l’ultima release beta per iOS (e che era già stata individuata anche su Android), relativa al suggerimento agli utenti di alcuni contatti visti online di recente, in modo da aiutarli a trovare qualcuno che potrebbe essere disponibile ad un’interazione immediata, con il vantaggio per il servizio di vedere crescere il livello di coinvolgimento dell’utenza.

In particolare, tali dettagli vengono visualizzati nel momento in cui si tenta di avviare una nuova chat o una chiamata e non forniscono un elenco completo di tutti i contatti che sono attualmente online.

WhatsApp testa una funzione di limitazione degli account

Nelle scorse ore il team di sviluppatori di WhatsApp ha rilasciato una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi Android, la versione 2.24.10.5, grazie alla quale scopriamo che è in lavorazione una funzione per la restrizione degli account.

Così come viene mostrato da questi screenshot, il team di WhatsApp sta testando una nuova funzionalità per limitare l’invio di messaggi da parte degli account ritenuti responsabili di determinate violazioni. Gli utenti non saranno in grado di avviare nuove chat per un certo periodo di tempo ma dovrebbero comunque poter ricevere messaggi e rispondere in conversazioni singole e di gruppo esistenti.

WhatsApp usa degli strumenti automatici per rilevare comportamenti abusivi simili a spam, messaggi automatici o altre attività che violano i suoi termini di servizio e c’è da precisare che tali strumenti non possono accedere al contenuto dei messaggi e delle chiamate, in quanto protetto dalla crittografia end-to-end.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Se desiderate provare le ultime novità studiate dal team di WhatsApp per Android, avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al relativo canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link).

Coloro che non fossero riusciti a iscriversi al programma beta ma volessero provare lo stesso in anteprima le ultime versioni della popolare applicazione di messaggistica istantanea hanno la possibilità di farlo installando manualmente i relativi file APK, che possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). In particolare, la versione 2.24.10.5 beta la trovate qui.

