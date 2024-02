Continuano a trapelare anticipazioni su possibili nuove funzionalità che Google potrebbe implementare nella prossima versione del robottino verde, Android 15 è già da qualche tempo protagonista di numerose indiscrezioni, abbiamo visto per esempio come sembri che la prossima versione del sistema operativo che tutti amiamo possa introdurre il supporto per l’archiviazione delle app nativo e alcune novità lato display.

Oggi grazie al recente rilascio della prima beta di Android 14 QPR3, scopriamo insieme una possibile futura funzionalità di Android, pensata per tutti coloro che non sono particolarmente avvezzi all’utilizzo della tecnologia.

Android 15 potrebbe vedere l’introduzione di una modalità semplificata

I colleghi di androidauthority hanno analizzato il codice della prima versione beta di Android QPR3 recentemente rilasciata, riuscendo a scovare un’interessante possibile nuova funzionalità: è stata individuata una nuova pagina nascosta nelle impostazioni del dispositivo, riguardante una nuova funzionalità chiamata easy pre-set (qualcosa tipo preimpostazione semplice per noi).

Stando alle prime analisi condotte, sembra che la funzionalità in questione abbia lo scopo di rendere Android più facile da usare per le persone che non sono esperte di tecnologia o che hanno problemi di vista.

<string name=”easy_preset_category”>Quick access</string>

<string name=”easy_preset_description”>Easy pre-set optimizes for improved readability and ease of navigation</string>

<string name=”easy_preset_footer_message”>Easy pre-set improves readability by enlarging icons and text, adding contrast and bold, and adding navigation buttons to the bottom of the screen.</string>

<string name=”easy_preset_switch_title”>Enable easy pre-set</string>

<string name=”easy_preset_title”>Easy pre-set</string>

Le stringhe di codice che potete vedere qui sopra, ci permettono di dare uno sguardo ad alcune caratteristiche della possibile futura funzionalità di Android 15: la modalità in questione dovrebbe ottimizzare l’interfaccia utente di Android per offrire “migliore leggibilità e facilità di navigazione ingrandendo icone e testo, aggiungendo contrasto e grassetto e aggiungendo pulsanti di navigazione nella parte inferiore dello schermo”.

Nonostante i colleghi già menzionati siano riusciti ad avviare manualmente la pagina delle impostazioni della nuova modalità, questa non risulta al momento funzionante ma è emerso come la sua futura attivazione dovrebbe rendere lo sfondo del display completamente nero di default.

Nonostante la funzionalità in questione sia stata rilevata nella versione Beta 1 di Android 14 QPR3, è improbabile che Google preveda di rilasciarla con l’aggiornamento stabile di Android 14 QPR3 a giugno; è però plausibile che l’azienda stia semplicemente iniziando i lavori per rilasciare la nuova modalità con la futura versione del sistema Android 15.

Per quanto inoltre non si tratti di una novità assoluta, esistono infatti già diverse applicazioni e soluzioni proprietarie di vari produttori che offrono una modalità semplificata sugli smartphone, l’intento di Google di implementarla direttamente a livello di sistema sarà sicuramente gradita a molti.

