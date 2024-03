Anche in questo fine settimana sono in distribuzione aggiornamenti per i dispositivi Android, che stavolta coinvolgono in particolare Xiaomi, OnePlus e Nothing. I produttori cinesi hanno rilasciato update per Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi Pad 5 e OnePlus Nord 2 5G, mentre la giovane azienda londinese propone novità per Nothing Phone (1), che si aggiorna nuovamente a breve distanza dal precedente firmware. Andiamo a scoprire tutte le novità in arrivo.

Novità aggiornamento Xiaomi 14 Ultra

Iniziamo da Xiaomi 14 Ultra, il flagship lanciato sul mercato italiano giusto qualche giorno fa. In questi giorni lo smartphone sta accogliendo in Cina la versione 1.0.7.0.UNACNXM di HyperOS, che richiede un download di poco più di 600 MB e che porta diverse novità e miglioramenti che riguardano il comparto fotografico e non solo.

L’aggiornamento ottimizza l’effetto HDR in alcuni scenari, migliora la nitidezza negli scatti in modalità Ritratto e garantisce una migliore esposizione per i volti indipendentemente dalle condizioni di illuminazione. In più, la casa cinese ha aggiunto novità per il controllo della ricarica dell’impugnatura per la fotocamera, la funzione di invio automatico di messaggi di testo satellitari di emergenza in modalità SOS, la funzione SMS Tiantong per sincronizzare le informazioni sui segni vitali e varie ottimizzazioni riguardanti il touchscreen e il sistema.

Novità aggiornamento HyperOS per Xiaomi Pad 5

Restiamo in casa Xiaomi perché è in distribuzione un nuovo aggiornamento anche per Xiaomi Pad 5. Il tablet sta infatti iniziando ad accogliere HyperOS in versione globale con la versione 1.0.1.0.TKXMIXM, che richiede un download di circa 1,6 GB. Purtroppo niente passaggio ad Android 14, visto che parliamo di una versione di HyperOS basata su Android 13.

Le novità sono ovviamente parecchie e includono un rinnovamento generale del sistema, nuove animazioni, nuovi colori, font rinnovato, app ridisegnate e tanto altro. Xiaomi cita solitamente i seguenti cambiamenti, anche se non sappiamo se siano stati integrati tutti considerando l’assenza dell’ultima versione del robottino.

L’estetica globale trae ispirazione dalla vita reale e trasforma non solo l’aspetto ma anche la sensazione trasmessa dal dispositivo

Il nuovo linguaggio di animazione rende l’interazione con il dispositivo fluida e intuitiva

I colori naturali aggiungono luminosità e ravvivano ogni elemento del sistema

Il nostro nuovissimo carattere di sistema supporta più sistemi di scrittura

Il nuovo design dell’app Meteo non solo fornisce dati importanti, ma li presenta anche in modo visivo

Le notifiche si concentrano sulle informazioni importanti, presentandole nel modo più efficiente

Le tue foto sono opere d’arte sulla schermata di blocco, arricchite da molteplici effetti e rendering dinamico

Le nuove icone della schermata Home arricchiscono gli elementi familiari con nuove forme e colori

Il multitasking è ancora più semplice grazie all’interfaccia multifinestra aggiornata

L’aggiornamento è stato rilasciato per i Mi Pilot e dovrebbe arrivare per tutti nelle prossime settimane.

Novità aggiornamento OnePlus Nord 2 5G

OnePlus Nord 2 5G sta ricevendo in queste ore un nuovo aggiornamento software, e come spesso capita si parte dall’India. Lo smartphone di fascia media uscito nell’estate 2021 sta accogliendo OxygenOS 13 F.51 insieme alle patch di sicurezza di marzo 2024.

Il changelog diffuso da OnePlus non riporta ulteriori cambiamenti, ma potrebbero essere stati inclusi bugfix e miglioramenti generici di stabilità. Come avrete intuito si rimane ad Android 13, ma questo era ormai prevedibile. L’update è partito dall’India, quindi ci vorrà ancora qualche giorno per vederlo a livello globale.

Novità aggiornamento Nothing Phone (1)

Chiudiamo con Nothing Phone (1), che pochi giorni fa aveva accolto Nothing OS 2.5.3. Ebbene, in queste ore è in distribuzione Nothing OS 2.5.3.A, un nuovo aggiornamento che porta ulteriori perfezionamenti e che probabilmente va a risolvere alcuni problemi insorti con il precedente update. Il changelog sembra il medesimo (con l’aggiunta della voce in fondo), quindi è possibile che il produttore abbia ritirato il precedente in favore di questo.

In ogni caso, le novità indicate da Nothing sono le seguenti:

nuovo widget Registratore

migliore fluidità grazie a widget ottimizzati e animazioni di apertura delle app

migliorati gli effetti di animazione della schermata di blocco per un’esperienza più fluida

migliorata l’animazione dell’orologio nell’interfaccia Always On Display

aggiornate le patch di sicurezza

risolti problemi di flickering durante la modifica o la visualizzazione di widget della schermata di blocco in determinati scenari

risolto un problema che provocava il fallimento dell’invio di messaggi di testo in specifici scenari

risolti problemi di flickering durante lo sblocco con impronte digitali sull’interfaccia Always On Display

risolto problema di visualizzazione sfocata delle miniature nel widget Media Player durante la riproduzione con Spotify

Come aggiornare Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi Pad 5, OnePlus Nord 2 5G e Nothing Phone (1)

Per verificare l’arrivo di nuovi aggiornamenti su Xiaomi 14 Ultra potete recarvi nelle impostazioni di sistema seguendo il percorso “Impostazioni > Info sistema” e premendo sul logo HyperOS in alto al centro. Su Xiaomi Pad 5 potete andare in “Impostazioni > Info Sistema > Versione di MIUI > Verifica aggiornamenti“, su OnePlus Nord 2 5G potete seguire “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“, mentre su Nothing Phone (1) vi basta fare un salto in “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In caso di esito negativo potete riprovare tra qualche giorno.

