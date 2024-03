Nuovi interessanti aggiornamenti in distribuzione in casa Samsung e Nothing: il produttore sud-coreano ha rilasciato update per l’intera gamma S del 2023, ossia per Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra e Galaxy S23 FE, mentre quello con sede a Londra ha lanciato le prime novità per Nothing Phone (2a) e ha aggiornato Nothing Phone (1). Andiamo a scoprire insieme tutti i cambiamenti in arrivo sui dispositivi Android.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra

Partiamo da Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra, che in queste ore stanno iniziando ad accogliere in Italia un nuovo aggiornamento con le patch di sicurezza di marzo. Sappiamo a cosa state pensando e la risposta è no, non sono ancora state introdotte la One UI 6.1 e le novità legate all’intelligenza artificiale Galaxy AI.

L’update in rollout porta i firmware S91*BXXS3BXBD e richiede un download di quasi 400 MB. Nonostante il peso possa sembrare piuttosto consistente, le uniche novità dovrebbero essere le patch di sicurezza più recenti, ossia quelle del mese di marzo: come spiegato nel più recente bollettino diffuso dal produttore, queste includono la correzione a diverse vulnerabilità comuni al sistema operativo Android (CVE), con l’aggiunta di altre riguardanti più nello specifico i dispositivi Samsung (SVE). Per il resto vengono citati solamente generici miglioramenti di stabilità.

Per novità più consistenti dovremo attendere ancora qualche giorno: entro la fine del mese di marzo è attesa la One UI 6.1 con alcune delle funzionalità Galaxy AI che abbiamo imparato a conoscere sulla serie Galaxy S24.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S23 FE

Si aggiorna in queste ore Samsung Galaxy S23 FE, anche se a partire da alcuni modelli brandizzati statunitensi (attraverso il firmware S711USQS2BXBF). Lo smartphone Android sta accogliendo sostanzialmente lo stesso update dei fratelli qui sopra, che comprende le patch di sicurezza di marzo 2024.

Le novità sono dunque legate alle più recenti vulnerabilità: anche in questo caso ancora niente One UI 6.1, ma sappiamo già che lo smartphone rientra nella lista dei modelli che la riceveranno per primi, proprio insieme al resto della gamma S23. Il changelog cita miglioramenti generici della stabilità e bugfix non specificati.

Novità aggiornamenti Nothing Phone (2a) e Nothing Phone (1)

Nothing Phone (2a) accoglie il suo primo aggiornamento software, come annunciato dallo stesso produttore. Il nuovo smartphone Android, lanciato sul mercato giusto qualche giorno fa anche in Italia, si aggiorna a Nothing OS 2.5.3 con diverse novità interessanti. Più precisamente, i cambiamenti citati da Nothing comprendono:

nuovo supporto per Ultra XDR

miglioramenti nelle performance dell’app Fotocamera

miglioramenti per HDR, saturazione del colore e nitidezza della fotocamera anteriore

miglioramenti per le performance delle app in background

miglioramenti per il touch screen

aggiunto il settaggio del livello di feedback aptico

perfezionamenti generali per l’interfaccia utente e le animazioni

nuovi widget per Fotocamera, Registratore e Batteria

Uno sguardo più approfondito all’interno della community ufficiale di Nothing ci permette di scoprire più da vicino le novità in distribuzione insieme all’aggiornamento alla versione 2.5.3:

nuove suonerie

quando si acquisiscono screenshot continui, l’anteprima dello screenshot precedente ora scompare automaticamente

perfezionata l’animazione durante il passaggio dalla schermata principale a quella Always On Display

ottimizzata l’esperienza utente degli sfondi

le animazioni di avvio delle app sono ancora più fluide

migliorata la compatibilità con alcuni adattatori per la ricarica

la filigrana della fotocamera ora supporta la visualizzazione della lunghezza focale

migliorato l’effetto RAW HDR nelle foto

ottimizzati OIS ed EIS

risolto un problema con cui il widget contapassi si reimpostava dopo aver cambiato fuso orario

risolto un problema con cui le icone delle app non venivano visualizzate sulla schermata iniziale dopo aver fatto scorrere verso l’altro per sbloccare in alcuni scenari specifici

risolto un problema occasionale che portava alla mancata risposta dello sblocco tramite impronte digitali

risolto un problema occasionale di schermo nero sulla schermata di blocco

ottimizzata la stabilità generale del sistema

Il download richiesto è di poco più di 500 MB.

In queste ore si aggiorna anche Nothing Phone (1), sempre con Nothing OS 2.5.3. Le novità sono in numero minore, visto che parliamo di uno smartphone già più maturo:

nuovo widget Registratore

migliore fluidità grazie a widget ottimizzati e animazioni di apertura delle app

migliorati gli effetti di animazione della schermata di blocco per un’esperienza più fluida

migliorata l’animazione dell’orologio nell’interfaccia Always On Display

aggiornate le patch di sicurezza

risolti problemi di flickering durante la modifica o la visualizzazione di widget della schermata di blocco in determinati scenari

risolto un problema che provocava il fallimento dell’invio di messaggi di testo in specifici scenari

risolti problemi di flickering durante lo sblocco con impronte digitali sull’interfaccia Always On Display

Come aggiornare Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Nothing Phone (2a) e Nothing Phone (1)

Per verificare l’arrivo di nuovi aggiornamenti via OTA per Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra e Galaxy S23 FE potete fare un salto nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In alternativa potete fare un tentativo con Smart Switch, dopo aver collegato lo smartphone al PC. Su Nothing Phone (2a) e Nothing Phone (1) potete verificare seguendo il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema“. In caso di esito negativo potete riprovare tra qualche giorno.

