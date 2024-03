A partire da martedì 19 marzo, Xiaomi 14 Ultra è disponibile per l’acquisto negli store italiani. Insieme a questa grande novità, vi sono una serie di altre iniziative, come la possibilità di partecipare alle masterclass di mobile photography della Leica Akademie. Xiaomi 14 Ultra è acquistabile nelle varianti black e white con un prezzo di partenza di 1499,90€ nella versione 16 GB + 512 GB. Inoltre, negli store Leica, lo smartphone è disponibile in offerta bundle con Xiaomi 14 Ultra Photography Kit e con un coupon dal valore di 250€ spendibile nei Leica Store.

Quali sono le caratteristiche tecniche di Xiaomi 14 Ultra

Il nuovo smartphone, lanciato lo scorso febbraio al Mobile World Congress di Barcellona, rappresenta senza dubbio il picco più elevato della celebre partnership tra Xiaomi e Leica. Il modello, infatti, incorpora le ottiche Leica Summilux e dispone di una configurazione professionale a quattro fotocamere, con una gamma di lunghezze focali da 12 mm a 120 mm. È stato inoltre aggiunto un ulteriore microfono supplementare, così da formare un array da 4 microfoni. In questo modo, quindi, è possibile effettuare sia una registrazione audio surround che la registrazione di suono direzionale.

Coloro che sono appassionati di fotografia, inoltre, avranno la straordinaria opportunità di realizzare video e scatti di un livello fuori da comune. Grazie al nuovo Xiaomi 14 Ultra Photography Kit, dotato di una impugnatura e custodia dedicata, si può disporre di una serie di funzionalità aggiuntive, come un pulsante di scatto a due stadi; una leva per lo zoom; un pulsante di registrazione video personalizzabile; un’aggiuntiva ghiera personalizzabile per il monitoraggio dell’esposizione. Il Photography Kit funziona anche come caricabatterie esterno e ha un’autonomia di 1500 mAh grazie al USB-C.

Il design del nuovo Xiaomi 14 Ultra è senza dubbio unico nel suo genere. Oltre a presentare un caratteristico modulo fotocamera circolare con un design piatto e lineare sul retro, è realizzato da un telaio in alluminio e da uno strato di pelle vegana nano-tecnologica. Lo Xiaomi Shied Glass, inoltre, ha la particolarità di ridisegnare il display tramite una curvatura uniforme su tutti i lati e gli angoli.

Il sistema operativo del nuovo modello è anch’esso di ultimissima generazione. Xiaomi HyperOs, infatti, alimentato dalla piattaforma mobile Snapdragon®️ 8 Gen 3, vanta sicuramente un incredibile aumento delle prestazioni della CPU del 32% e una riduzione del consumo energetico del 34%. Inoltre, le prestazioni della GPU sono caratterizzate da un aumento delle prestazioni del 34% e una riduzione del consumo energetico del 38% rispetto alla versione precedente. In aggiunta, il sistema di raffreddamento Xiaomi IceLoop permette a Xiaomi 14 Ultra il raggiungimento di un livello di fluidità senza precedenti nella registrazione video, giochi intensivi e intelligenza artificiale in tempo reale.

Che cosa è il progetto Leica Akademie x Xiaomi 14 Ultra

La collaborazione tra le due realtà Xiaomi e Leica si è sviluppata nella realizzazione di una serie speciale di workshop dedicati alla mobile photography. L’obiettivo è quello di avvicinare sempre più appassionati a questa nuova forma di fotografia, suggerendo il giusto approccio agli scatti. Questa attività rientra nel progetto Leica Akademie, che porta avanti la tradizione di formazione fotografica di Leica attraverso workshop esperienziali, con importanti autori e fotografi di fama internazionale. Per il lancio di Xiaomi 14 Ultra nei mercati italiani, sono stati organizzati quattro sessioni di incontri che si susseguiranno nelle città di Milano, Roma, Torino e Napoli. Ogni workshop avrà una durata di circa 4 ore e verranno coinvolte un massimo di 12 persone. A seguire il calendario completo:

27-28 Aprile a Milano presso Leica Store | Street Portrait con Marzio Emilio Villa.

Street Portrait con Marzio Emilio Villa. 11-12 Maggio a Roma presso Leica Store | Street Portrait e Street Photography con Eolo Perfido.

Street Portrait e Street Photography con Eolo Perfido. 18-19 Maggio a Torino presso Leica Store | Street Portrait con Toni Thorimbert.

Street Portrait con Toni Thorimbert. 25-26 Maggio a Napoli presso Leica Store | Street Portrait e Street Photography. con Carmine Benincasa.