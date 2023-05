Quando qua in Italia era da poco passata l’alba, Xiaomi ha presentato in Cina il nuovo smartphone Android di fascia media Xiaomi CIVI 3, ennesimo esponente di una saga inaugurata ormai quasi due anni fa.

Alimentato da un SoC MediaTek, i veri punti di forza dello smartphone sono il suo design bicolore, le dimensioni e il peso abbastanza contenuti, e, soprattutto, la doppia fotocamera frontale di alta qualità che consente di registrare video in 4K, caratteristica che lo rende il dispositivo perfetto per registrare vlog.

Xiaomi CIVI 3 è ufficiale in Cina

Come anticipato in apertura, nel pieno rispetto delle previsioni della vigilia, da poche ore è diventato ufficiale lo Xiaomi CIVI 3, smartphone protagonista di tanti rumor che alla fine si sono rivelati corretti.

Dal punto di vista estetico, il dispositivo si presenta con un particolare design bicolore (tranne in una delle colorazioni disponibili che rimane più classica e anonima), con la scocca posteriore che appare più scura nella metà inferiore (dove campeggia il logo Xiaomi) e più chiara nella parte superiore, dove troviamo l’oblò circolare (circondato da un anello metallico e leggermente sporgente dalla scocca) che ospita il comparto fotografico principale triplo.

Al sensore principale, l’IMX800 di Sony da 50 megapixel stabilizzato otticamente, vengono affiancati un sensore ultra-grandangolare (IMX355) da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. Sotto al comparto fotografico è poi presente il flash LED.

Se il comparto fotografico posteriore non fa di certo urlare al miracolo, quello anteriore risulta decisamente più interessante. Al pari del modello precedente, troviamo ancora una volta una doppia fotocamera: entrambi i sensori sono da 32 megapixel; il primo è usato come sensore principale (con autofocus) e il secondo come sensore ultra-grandangolare. Ulteriore peculiarità è la possibilità di registrare video in 4K a 30 fps.

La doppia fotocamera anteriore è collocata all’interno di un foro ovale, ritagliato nella parte alta del luminoso display AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ (in 20:9) e refresh rate a 120 Hz, curvato ai bordi. Sotto al display, poi, è presente un lettore ottico delle impronte digitali. A migliorare ulteriormente la multimedialità ci pensano l’audio stereo certificato Hi-Res Audio (anche wireless), con supporto al Dolby Atmos; per il display, invece, ci sono il supporto ad HDR10+ e Dolby Vision.

Passando oltre, sotto la scocca batte il MediaTek Dimensity 8200, un buon SoC di fascia medio-alta realizzato con processo produttivo a 4 nm, tenuto comunque a bada da un rinnovato sistema di raffreddamento con camera di vapore realizzata in acciaio inossidabile. Al SoC vengono affiancati 12 GB (LPDDR5) o addirittura 16 GB (LPDDR5X, quindi ancora più veloce) di memoria RAM e 256 GB, 512 GB o 1 TB (UFS 3.1) di spazio di archiviazione.

Il comparto connettività è abbastanza completo, tra supporto alle reti 5G, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3; sono presenti inoltre l’NFC, il GPS e un blaster a infrarossi per comandare set-top-box. Chiudono il pacchetto una batteria da 4600 mAh, che può essere completamente ricaricata in 38 minuti tramite la porta USB Type-C (massimo a 67 W) e il sistema operativo, che è la MIUI 14 basata su Android 13.

Scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo la scheda tecnica completa del nuovo Xiaomi CIVI 3.

Dimensioni: 158,75 x 71,7 x 7,56 mm

x x Peso: 173,5 grammi

Materiali: vetro (fronte e retro), alluminio (frame laterale)

(fronte e retro), (frame laterale) Display: AMOLED da 6,55″ FHD+ (1080 x 2400 pixel, in 20:9) Frequenza di aggiornamento: fino a 120 Hz Frequenza di campionamento del tocco: fino a 240 Hz Luminosità di picco (HDR): 1500 nit PWM Dimming: 1920 Hz HDR10+ adattivo , Dolby Vision

da (1080 x 2400 pixel, in 20:9) SoC: MediaTek Dimensity 8200 (4 nm) con CPU octa-core e GPU ARM Mali-G610 MC6

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 12 GB (LPDDR5) o 16 GB (LPDDR5X)

(LPDDR5) o (LPDDR5X) Spazio di archiviazione: 256 o 512 GB , 1 TB (UFS 3.1)

o , (UFS 3.1) Fotocamera posteriore: tripla con flash LED Sensore principale (Sony IMX800) da 50 MP (f/1.77) con PDAF e OIS Sensore ultra-grandangolare (Sony IMX355) da 8 MP (f/2.2) con angolo di visione a 120° Sensore macro da 2 MP (f/2.4) Registrazione video fino al 4K a 30 fps (o al 1080p a 60 fps )

con flash LED Fotocamera anteriore: doppia Sensore principale da 32 MP (f/2.0) con AF Sensore ultra-grandangolare da 32 MP (f/2.4) con angolo di visione a 100° Registrazione video fino al 4K a 30 fps (o al 1080p a 60 fps )

Audio: stereo (doppio speaker), Dolby Atmos , Hi-Res Audio (anche wireless)

(doppio speaker), , (anche wireless) Reti mobili: Dual SIM (due Nano-SIM), 5G /4G/3G/2G

(due Nano-SIM), /4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax, dual-band), Bluetooth 5.3 (A2DP, LE), NFC , GPS , IR , USB Type-C

(802.11 ax, dual-band), (A2DP, LE), , , , Sensori: prossimità , luce ambientale , sensore anti-sfarfallio , accelerometro , giroscopio , bussola

, , , , , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: Li-Po da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 67 W Ricarica completa in 38 minuti

da con supporto alla ricarica rapida cablata a Sistema operativo: MIUI 14 basata su Android 13

Disponibilità e prezzi dello Xiaomi CIVI 3

Lo Xiaomi CIVI 3 è già disponibile in Cina sul sito ufficiale del produttore cinese, dove viene proposto in quattro diverse colorazioni: le “bicolore” Rose Purple, Mint Green e Adventure Gold; e una più classica, Coconut Ash. Lo smartphone arriva in tre differenti configurazioni di memoria, proposte ai seguenti prezzi:

Configurazione 12+256 GB al prezzo di 2499 yuan (circa 330 euro al cambio attale)

al prezzo di (circa 330 euro al cambio attale) Configurazione 12+512 GB al prezzo di 2699 yuan (circa 356 euro)

al prezzo di (circa 356 euro) Configurazione 16 GB+1 TB al prezzo di 2999 yuan (circa 395 euro)

Che sia lui la “base” per il prossimo Xiaomi 14 Lite?

Il predecessore del nuovo Xiaomi CIVI 3, ovvero lo Xiaomi CIVI 2, è stato sfruttato come base per quello che, dalle nostre parti, è arrivato come Xiaomi 13 Lite: parliamo di “base” perché tra i due smartphone, a conti fatti, vi sono alcune differenze dal punto di vista delle specifiche, soprattutto quelle inerenti al comparto fotografico (trovate qua il confronto tra i due modelli).

Questo ci spinge a pensare che anche il neonato smartphone di fascia media possa porsi come base per il modello che arriverà dalle nostre parti, ovvero l’inedito Xiaomi 14 Lite; l’unica “stranezza” riguarda le tempistiche: Xiaomi CIVI 2 venne annunciato il 27 settembre 2022 e poi portato in Italia il 26 febbraio 2023; il CIVI 3 è arrivato con largo anticipo rispetto al predecessore e quindi resta da capire se, effettivamente, Xiaomi porterà in Europa uno smartphone “vecchio” di quasi un anno.

Potrebbero interessarti anche: Recensione Xiaomi 13 Lite: il primo con Snapdragon 7 Gen 1 e isola (ma non dinamica) e Migliori smartphone Xiaomi: la classifica di questo mese