La settimana si apre con nuovi aggiornamenti per alcuni smartphone Android a marchio Samsung e Nokia: più precisamente, il produttore sud-coreano sta rilasciando nuovi update per Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra, ma anche per Galaxy A33 5G e Galaxy A14 5G; novità importanti per Nokia X30 e Nokia G60, visto l’arrivo di Android 14. Andiamo a scoprire tutto più nel dettaglio.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra

Come preventivato, sono bastate poche ore per allargare la distribuzione delle patch di sicurezza di marzo 2024 ai Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra in Italia. I flagship 2022 stanno accogliendo le più recenti correzioni di sicurezza con i firmware S90*BXXS7DXBD, che richiedono un download di quasi 250 MB: come abbiamo visto nel bollettino, il produttore va a correggere più di 40 vulnerabilità, tra quelle comuni al sistema operativo di Google (CVE) e quelle più specifiche per i dispositivi Samsung (CVE).

Non sembrano essere state integrate ulteriori novità rilevanti, se non qualche miglioramento generico di stabilità e bugfix non specificati. Naturalmente si resta alla One UI 6.0: per la One UI 6.1 i possessori dovranno attendere ancora qualche settimana, visto che i primi sulla lista sono i successori (Galaxy S23); per il momento, non sembra prevista l’integrazione delle funzionalità Galaxy AI complete sulla serie Galaxy S22, ma ne sapremo qualcosa in più probabilmente durante il mese di aprile.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A33 5G e Galaxy A14 5G

Aggiornamenti in distribuzione anche per la fascia media, con Samsung Galaxy A33 5G e Galaxy A14 5G che stanno accogliendo le patch di sicurezza di marzo 2024. Per il primo si parte dalla Corea del Sud con il firmware A336NKSS6DXC1, che richiede un download di quasi 250 MB, mentre per il secondo si inizia dall’India con il firmware A146BXXS3CXC2.

Anche in questi casi vengono integrate le correzioni a più di 40 vulnerabilità tra CVE (comuni ad Android) e SVE (per i prodotti Samsung). Non sembrano essere state distribuite ulteriori novità, se non qualche miglioramento generico o bugfix.

Novità Android 14 per Nokia X30 e Nokia G60

HMD Global prosegue con la distribuzione di Android 14 sugli smartphone Nokia, anche se non parliamo di rollout fulminei (da quel che ci risulta finora è arrivato solo su Nokia G42 5G). Stavolta tocca a Nokia X30 e Nokia G60, che stanno accogliendo l’ultima release del robottino (se non consideriamo Android 15, al momento in Developer Preview) a partire da Taiwan.

Non sono purtroppo stati diffusi dettagli sulle novità integrate con l’aggiornamento, oltre alle patch di sicurezza di febbraio 2024: considerando quelle portate su Nokia G42 meno di due mesi fa, possiamo ipotizzare che comprendano anche su Nokia X30 e Nokia G60 miglioramenti per la batteria (con la possibilità di visualizzare il tempo trascorso dall’ultima ricarica completa), maggiori possibilità di personalizzazione (anche nella schermata di blocco), integrazione delle gesture predittive (per le app che le supportano), la possibilità di attivare lampeggiamento di schermo o flash LED con l’arrivo di notifiche, una migliorata gestione dei permessi e dei dati sulla salute e tanto altro.

Per dettagli più precisi dovremo attendere l’espansione del rollout di Android 14 per i due smartphone.

Come aggiornare Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy A33 5G, Galaxy A14 5G, Nokia X30 e Nokia G60

Per verificare l’arrivo di nuovi aggiornamenti via OTA per Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy A33 5G o Galaxy A14 5G potete passare dalle impostazioni di sistema. Più precisamente potete seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In alternativa potete collegare lo smartphone al PC e utilizzare Smart Switch.

Per controllare su Nokia X30 e Nokia G60 potete invece passare da “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“.

