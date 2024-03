Se avete puntato da un po’ Samsung Galaxy Z Flip5 ma non vi siete mai decisi a procedere con l’acquisto, sappiate che questo potrebbe essere il momento perfetto. Il motivo? Su Amazon lo smartphone Android pieghevole è in super offerta con uno sconto di più di 500 euro, da combinare con l’iniziativa Samsung che prevede Galaxy Tab S9 FE in regalo. Vediamo come fare per approfittarne subito.

Offerta da urlo su Amazon per Samsung Galaxy Z Flip5 con tablet in regalo

Samsung Galaxy Z Flip5 è il più recente esponente della gamma di pieghevoli a conchiglia del produttore. Arrivato sul mercato in compagnia del fratello Samsung Galaxy Z Fold5, mette a disposizione un doppio display: nella parte interna trova posto il display principale Dynamic AMOLED 2x Infinity Flex pieghevole da 6,7 pollici a risoluzione Full HD+, con refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz, mentre all’esterno è presente il display secondario Super AMOLED da 3,4 pollici, pensato soprattutto per interagire coi widget, consultare le notifiche, rispondere ai messaggi o alle chiamate ed eseguire altre operazioni rapide.

Il cuore è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy, e risulta affiancato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna. A livello fotografico dispone di tre sensori in tutto: all’esterno c’è una doppia fotocamera con sensore principale Dual Pixel da 12 MP (con OIS) e sensore ultra-grandangolare da 12 MP, mentre internamente è disponibile una fotocamera da 10 MP integrata nello schermo con un foro. Completa la connettività (5G dual SIM con eSIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e porta USB Type-C), e la batteria offre una capacità complessiva di 3700 mAh (compatibile con ricarica cablata da 25 W o wireless da 15 W).

Galaxy Z Flip5 è uscito con Android 13 e One UI 5.1.1, ma ha già ricevuto Android 14 con One UI 6.0 ed è in attesa di accogliere la One UI 6.1: sarà uno dei primi ad avere l’ultima release, che finora si è vista solo sulla serie Galaxy S24 insieme alle funzionalità Galaxy AI. Il supporto Samsung proseguirà almeno fino ad Android 17, con un minimo di cinque anni di patch di sicurezza.

Samsung Galaxy Z Flip5 ha debuttato la scorsa estate al prezzo consigliato di 1249 euro (256 GB), ma in queste ore potete portarvelo a casa con 550 euro di sconto, a 699 euro nella colorazione Graphite. In più, se acquistate entro il 17 marzo 2024, potete ottenere in regalo Samsung Galaxy Tab S9 FE (valore di listino di 549 euro): vi basta registrarvi su Samsung Members entro il 16 aprile 2024 (qui per tutti i dettagli sulla promozione agli sgoccioli). Se siete interessati, vi lasciamo al link per procedere, mentre più in basso (o nel video qui sopra) potete consultare la nostra recensione per fugare gli ultimi eventuali dubbi.

