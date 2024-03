Il mese di marzo è iniziato e con esso sono partite nuove promozioni sul Samsung Shop Online, perfette per chi è interessato ad acquistare alcune dei prodotti più recenti del produttore. Più in particolare, le offerte riguardano gli smartphone Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5, Galaxy S23 e persino i notebook della gamma Galaxy Book4, tra generosi regali e sconti. In più, la casa di Seoul ha deciso di prorogare per qualche giorno le proposte Trade In per diversi modelli, tra cui la serie Samsung Galaxy Tab S9. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Samsung regala Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Watch6 o Galaxy Buds2 Pro

Chi aveva già intenzione di acquistare i più recenti smartphone Samsung, ma anche chi era indeciso, potrebbe trovare la spinta decisiva grazie alle nuove offerte messe a disposizione dal produttore sud-coreano sul suo shop online ufficiale (e non soltanto). Le proposte riguardano non solo la serie Samsung Galaxy S24, ma anche Galaxy S23 e la più recente gamma di pieghevoli, composta da Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5.

Più precisamente, acquistando Samsung Galaxy S24 Ultra, Galaxy Z Flip5 o Galaxy Z Fold5 dal 1° al 17 marzo 2024 e registrando il prodotto su Samsung Members entro il 16 aprile si ottiene in regalo un tablet Samsung Galaxy Tab S9 FE Wi-Fi.

Acquistando Samsung Galaxy S24 o Galaxy S24+ dal 1° al 17 marzo 2024 e registrando il prodotto su Samsung Members entro il 16 aprile si ottiene in regalo lo smartwatch Samsung Galaxy Watch6 40 mm BT.

Acquistando invece Samsung Galaxy S23 (SM-S911B), sempre tra il 1° e il 17 marzo 2024 e attraverso la registrazione su Samsung Members entro il 16 aprile, si ottengono in regalo le cuffie Samsung Galaxy Buds2 Pro (SM-R510N).

Contrariamente alle precedenti proposte di Samsung, questa volta non serve necessariamente acquistare i prodotti sul Samsung Shop Online, ma è anche possibile procedere presso altri punti vendita e rivenditori online indicati all’interno dei regolamenti. Come sempre sono compresi i principali come Amazon, MediaWorld, Unieuro, Euronics, Expert e così via.

Nel caso di acquisto sul sito ufficiale è però possibile combinare il Trade In che stiamo per vedere e alcuni sconti: sfruttando i coupon GALAXY4U sui prodotti della categoria Mobile oppure il coupon PREMIUMS24 sulle configurazioni con più memoria della serie Galaxy S24 si possono ottenere extra sconti del 5 o del 10% (Galaxy S24 Ultra 512 GB parte ad esempio da 1461,15 euro).

Visto che li abbiamo citati, vale la pena spendere due parole anche sulla gamma di notebook della serie Samsung Galaxy Book4. Fino al 12 marzo 2024 è possibile digitare il coupon PREMIUMGB4 per ricevere 200 euro di sconto sull’acquisto, da aggiungere all’extra sconto del 5% proposto eseguendo il login all’account Samsung.

Continua il Trade In per Samsung Galaxy S24, S23, S23 FE e Tab S9

La promozione Trade In dedicata ad alcuni modelli Samsung, inizialmente prevista in scadenza con la fine del mese di febbraio, è stata prorogata. L’iniziativa pensata per chi acquista Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S23 o Galaxy S23 FE è ora valida fino al 31 marzo 2024, mentre quella per chi acquista Samsung Galaxy Tab S9, Tab S9+ o Tab S9 Ultra è disponibile fino al 7 marzo 2024.

Nessun cambiamento per quanto concerne il funzionamento del Trade In, che prevede una prevalutazione, un eventuale bonus di 50 euro con la serie Galaxy S24 (da sommare ai valori dell’usato presenti nella tabella del regolamento completo) e valori particolarmente generosi con la serie Galaxy Tab S9 (qui il regolamento); a tal riguardo, ad esempio, basti pensare che Samsung valuta 523 euro un Galaxy S21 da 128 GB.

Per saperne di più sul Trade In e la valutazione dell’usato è possibile seguire questo link. Qui in basso potete invece trovare tutte le offerte Mobile del Samsung Shop Online.

