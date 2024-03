Le indiscrezioni ci avevano visto bene, dopo alcune settimane di rumor e notizie trapelate è arrivata l’ufficialità direttamente da Samsung che ha annunciato i dispositivi che si apprestano a ricevere l’aggiornamento alla One UI 6.1 con tutti i benefici e le funzioni di intelligenza artificiale del caso su cui l’azienda aveva fatto chiarezza qualche settimana fa.

Smentite, dunque, le notizie che parlavano di una Samsung dispotica pronta a escludere gli altri dispositivi col proprio brand dalle funzioni di Galaxy AI nonostante l’aggiornamento alla One UI 6.1; tutt’altro, l’update sarebbe pronto a sbarcare su alcuni dispositivi entro la fine del mese di marzo, tra cui la famiglia Galaxy S23 e i dispositivi pieghevoli dello scorso anno. Vediamo nel dettaglio.

Ora è ufficiale: One UI 6.1 guiderà la democratizzazione dell’AI su questi dispositivi Samsung

Tramite un comunicato stampa Samsung ha posto fine a ogni rumor e indiscrezione riguardante la One UI 6.1 e l’approdo, o meno, delle funzioni legate alla Galaxy AI sui dispositivi precedenti. L’azienda ha dunque confermato l’intenzione di promuovere la democratizzazione dell’intelligenza artificiale mobile rendendola disponibile su numerosi Samsung Galaxy con l’obiettivo ultimo di mettere nelle mani di un numero sempre maggiore di utenti le enormi potenzialità della propria Galaxy AI, un progetto ai suoi albori che ha ancora molto da dire nel settore.

Nel comunicato stampa il colosso ha pertanto annunciato che la One UI 6.1 sbarcherà sui seguenti fortunati dispositivi entro la fine di marzo: Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5 e i tablet dalla serie Galaxy Tab S9, ai quali in futuro seguiranno ulteriori smartphone.

Pertanto i suddetti potranno beneficiare delle funzioni di intelligenza artificiale di casa Samsung tra cui spiccano funzioni molto interessanti come le nuove funzioni di ricerca migliorate tramite Circle to Search with Google, che genera risultati di ricerca intuitivi con un rapido gesto circolare, o ancora funzionalità organizzative che migliorano la vita come Note Assist grazie alla quale è possibile creare formati, generare riepiloghi e tradurre note. Ci sono poi anche Browsing Assist, funzione che permette di rimanere aggiornati più velocemente generando riepiloghi completi di articoli di notizie e Transcript Assist, utilizzabile per trascrivere facilmente le registrazioni delle riunioni e generare riepiloghi e traduzioni.

In ambito di intelligenza artificiale generativa segnaliamo la possibilità di ridimensionare, riposizionare, allineare, eliminare soggetti dalle fotografie per personalizzare a proprio piacimento uno scatto. Presente anche Instant Slow-mo che potrà generare fotogrammi aggiuntivi per video al rallentatore per catturare momenti ricchi di azione.

Anche la personalizzazione del proprio dispositivo riveste un ruolo particolarmente importante, l’intelligenza artificiale Galaxy AI permetterà agli utenti di generare automaticamente nuovi sfondi.

In occasione del rilascio di questo corposo aggiornamento, Samsung ha lanciato una nuova iniziativa promozionale che prevede in omaggio un Galaxy SmartTag 2 a chiunque decida di acquistare uno dei dispositivi di cui sopra eleggibili per la One UI 6.1; inoltre, gli acquirenti di uno Galaxy Z Flip5 riceveranno in omaggio la cover Flip Suit e una pellicola protettiva per lo schermo.

Lim Seong-taek, vice presidente di Samsung Electronics Korea ha così commentato l’ufficialità dell’aggiornamento:

“Samsung Electronics fornirà l’esperienza Galaxy AI a più utenti possibili e punterà a guidare il mercato in questo settore. Spero che ne apprezzerete i benefici.”

Potrebbe interessarti anche: 150 euro di sconto e caricabatterie in regalo per Samsung Galaxy Tab S9 FE

Infine, vi ricordiamo che per restare aggiornati su tutte le novità, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp ufficiale.