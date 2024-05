Mancano oramai pochi giorni all’atteso lancio ufficiale di Google Pixel 8a, in programma in occasione dell’edizione 2024 di Google I/O e in Rete si fanno sempre più numerose le indiscrezioni che provano ad anticiparci le sue caratteristiche principali.

Nelle scorse ore un nuovo contributo è arrivato dal popolare leaker Evan Blass, che su X ha pubblicato una serie di immagini che ci mostrano quello che dovrebbe essere il materiale pubblicitario che il colosso di Mountain View intende usare per presentare il suo prossimo modello di fascia media.

Ancora anticipazioni su Google Pixel 8a

Le immagini in questione confermano sia il design già emerso nelle ultime settimane che la grande importanza che il colosso di Mountain View ha deciso di dare alle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale:

E proprio con riferimento all’IA e alle sue feature (come Magic Eraser, Audio Magic Eraser, Circle to Search e Live Translate) il team di Google ha pensato ad una serie di esempi che consentiranno agli utenti di farsi un’idea delle potenzialità di Google Pixel 8a, che potrà contare sulle prestazioni garantite dal processore Google Tensor G3 (lo stesso usato sulla serie Google Pixel 8):

Ed ancora, le attenzioni di Google si soffermano su aspetti come la sicurezza, la qualità costruttiva, la resistenza all’acqua (con certificazione IP67), la durata della batteria e le varie colorazioni disponibili.

E per sfruttare al meglio Google Pixel 8a il colosso di Mountain View consiglia agli utenti di puntare su tutto il suo ecosistema di device e servizi (inclusi quelli a pagamento) e di scegliere gli accessori ufficiali.

Sempre nelle scorse ore sono emersi i possibili prezzi di Google Pixel 8a negli Stati Uniti, ossia 499 dollari (128GB) e 549 dollari (256GB), i medesimi della precedente generazione, accompagnati da alcune delle presunte immagini pubblicitarie dello smartphone:

Non ci resta altro da fare che darvi appuntamento alle prossime indiscrezioni.