Si è da poco concluso l’evento di lancio virtuale “Expand Your Vision” con cui ASUS ha presentato ufficialmente e su scala globale, Italia inclusa, il nuovo flagship Android 2024 dell’azienda, chiamato ASUS Zenfone 11 Ultra.

Il produttore taiwanese non sembra fare mistero del fatto che il nuovo smartphone sia una riproposizione del cugino ROG Phone 8, reinterpretato e inserito in un contesto più pettinato, un dispositivo di tutt’altra pasta rispetto al predecessore ASUS Zenfone 10 che, fino allo scorso anno, si configurava come il flagship compatto per eccellenza. Scopriamo tutti i dettagli, le specifiche, i prezzi e le promozioni disponibili al lancio.

ASUS Zenfone 11 Ultra, un ROG Phone 8 “reinterpretato”

ASUS Zenfone 11 Ultra sembra per certi versi riprendere un discorso interrotto qualche anno fa con lo Zenfone 8 Flip (lanciato nel 2021) e arriva sul mercato a circa 9 mesi dalla precedente proposta della gamma, quello Zenfone 10 con il quale ha davvero poco in comune, soprattutto dal punto di vista estetico e dal punto di vista dimensionale. Lui incarna comunque le peculiarità tipiche di uno smartphone flagship, ereditate nella quasi totalità dal gemello ROG Phone 8.

Pur risultando identico dal punto di vista dimensionale (dal quale mutua anche la certificazione IP68) e molto simile in termini di design a quest’ultimo, lo smartphone griffato ASUS perde un po’ l’anima da gaming-phone: ciò è visibile sul lato sinistro, dove sparisce la seconda porta USB-C (tipica dei ROG Phone), e soprattutto sulla scocca posteriore, decisamente più sobria e privata dei LED RGB personalizzabili.

Di seguito riportiamo le parole di S.Y. Hsu, Co-CEO di ASUS, intervenuto all’evento di lancio:

“Con Zenfone 11 Ultra, ASUS offre agli utenti un design premium, una fotocamera di punta, funzioni AI e una batteria di maggiore durata. In breve, Zenfone 11 Ultra è tutto ciò che un telefono di punta nel 2024 dovrebbe essere e fornirà il massimo vantaggio all’utente finale.”

Comparto fotografico versatile, display luminoso e fluido

L’isola che ospita il comparto fotografico è stata leggermente ridisegnata (qui ha una forma rettangolare) mentre, sul fronte dell’hardware, i sensori presenti a bordo di ASUS Zenfone 11 Ultra sono gli stessi presenti su ROG Phone 8: il sensore principale è l’IMX890 da 50 megapixel di Sony, stabilizzato otticamente dal sistema Hybrid Gimble Stabilizer 3.0 che stabilizza il sensore su sei assi; gli altri due sensori presenti sono un ultra-grandangolare da 13 megapixel e un teleobiettivo da 32 megapixel che consente uno zoom ottico 3x.

All’anteriore, troviamo una fotocamera da 32 megapixel incastonata all’interno di un piccolo foro circolare e centrato che interrompe il display: si tratta di un pannello LTPO OLED E6 da 6,78 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate fino a 144 Hz (in gaming, solitamente è adattivo da 1 a 120 Hz) e luminosità di picco fino a 2500 nit. Il display occupa qui il 94% della parte frontale grazie alle cornici che lo circondano, sottili e praticamente simmetriche. Sotto al display è collocato il lettore delle impronte digitali.

Le performance restano da vero flagship

Il cuore pulsante di ASUS Zenfone 11 Ultra è lo Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, SoC da vero flagship 2024, affiancato da 12 o 16 GB di memoria RAM e da 256 o 512 GB di spazio di archiviazione. Il dispositivo è poi completissimo (e attualissimo) sul fronte della connettività, offrendo supporto alle reti 5G, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3. Non mancano poi l’NFC, il GPS (dual-band) e una porta USB-C.

Grazie alla presenza di una batteria da 5500 mAh, l’autonomia dichiarata dal produttore taiwanese è di circa 26 ore con utilizzo tipico. Lo smartphone supporta poi la ricarica rapida cablata a 65 W e la ricarica wireless a 15 W. Sono presenti anche l’audio stereo (e in alta risoluzione) e un jack audio da 3,5 mm.

Software “stock” con tanta intelligenza artificiale

ASUS Zenfone 11 Ultra arriva con a bordo Android 14 arricchito da una serie di funzionalità legate all’intelligenza artificiale “on-device”, senza che nessun dato lasci effettivamente lo smartphone, come AI Call Translator (traduzione delle chiamate in tempo reale), AI Transcript (trascrizione delle registrazioni), AI Wallpaper (genera sfondi sfruttando l’intelligenza artificiale generativa), Semantic Search (consente di ricercare tramite testo contenuti presenti sul dispositivo, anche foto e immagini) e AI Noise Cancellation (cancellazione del rumore).

Il dispositivo poi gode di un ottimo rapporto con i computer Windows, consentendo all’utente (tramite Wi-Fi con Phone Link o tramite cavo con GlideX) di effettuare il mirroring dello schermo dello smartphone su PC, lo streaming di app e di spostare file o copiare/incollare da computer a smartphone e viceversa. Sul fronte del supporto software, salvo eventuali modifiche future, ASUS mantiene i classici due aggiornamenti di Android (fino ad Android 16) e quattro anni di patch di sicurezza (termine supporto a marzo 2028).

Scheda tecnica completa e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo ASUS Zenfone 11 Ultra.

Dimensioni: 163,8 x 76,8 x 8,9 mm

x x Peso: 224 grammi

Display: LTPO AMOLED E6 da 6,78″ FHD+ con refresh rate fino a 144 Hz (in gioco, altrimenti è variabile da 1 Hz a 120 Hz ) e luminosità di picco a 2500 nit

da con refresh rate fino a (in gioco, altrimenti è variabile da a ) e luminosità di picco a SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 750

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memorie: 12 o 16 GB di RAM (LPDDR5X) e 256 o 512 GB di spazio di archiviazione (UFS 4.0)

o di RAM (LPDDR5X) e o di spazio di archiviazione (UFS 4.0) Fotocamera posteriore: tripla , 50 MP (principale) + 32 MP (tele con zoom ottico 3x) + 13 MP (ultra-grandangolare a 120°)

, (principale) + (tele con zoom ottico 3x) + (ultra-grandangolare a 120°) Fotocamera anteriore: 32 MP

Reti mobili e Connettività: 5G , Wi-Fi 7 , Bluetooth 5.4 , GPS (dual-band), NFC , USB-C

, , , (dual-band), , Lettore delle impronte digitali: sotto al display (ottico)

(ottico) Batteria: LiPo da 5500 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata ( 65 W ) e wireless Qi ( 15 W )

da con supporto alla ricarica rapida cablata ( ) e wireless Qi ( ) Sistema operativo: Android 14

Per conoscere tutte le specifiche tecniche di ASUS Zenfone 11 Ultra, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Disponibilità e prezzo di ASUS Zenfone 11 Ultra

Il nuovo ASUS Zenfone 11 Ultra è già disponibile al pre-ordine, anche in Italia, in quattro differenti colorazioni, due disponibili attraverso tutti i canali di vendita (Skyline Blue e Eternal Black) e due esclusive dello shop ufficiale di ASUS (Misty Grey e Desert Sand); le configurazioni di memoria sono due e vengono proposte ai seguenti prezzi di listino:

Configurazione 12+256 GB al prezzo di 999,00 euro

al prezzo di Configurazione 16+512 GB al prezzo di 1099,00 euro

Per il primo mese (fino al 14 aprile 2024), ASUS propone una promo lancio che consente di risparmiare 100 euro sul dispositivo (acquistabile rispettivamente a 899 e 999 euro) sia su Amazon che sull’eShop ufficiale. Le vendite effettive dello smartphone inizieranno il 22 marzo.

Acquista ASUS Zenfone 11 Ultra su Amazon

Acquista ASUS Zenfone 11 Ultra su ASUS eShop

Solo il tempo ci dirà se la scelta di ASUS di abbandonare il segmento dei flagship compatti, sempre più una rarità col passare del tempo, si rivelerà corretta. Zenfone 11 Ultra ha comunque tutte le carte in regola per sfidare la concorrenza nel panorama flagship.

