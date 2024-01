Il CES 2024 di Las Vegas non è ancora entrato nel vivo ma abbiamo già avuto modo di scoprire le prime novità che anticipano, di fatto, l’apertura del primo grande evento dell’anno. C’è spazio anche per gli smartphone, con ASUS che ha presentato ufficialmente la serie ROG Phone 8 assieme a tutte le altre novità dedicate al mondo del gaming.

Di base, anche la generazione 2024 degli smartphone estremi dell’azienda taiwanese punta a fare la voce grossa nel segmento degli smartphone da gaming, puntando come di consueto sulla piattaforma più performante presente sul mercato e mettendo in campo un rinnovamento profondo che passa dal design, dal display e da molte altre caratteristiche che vogliono strizzare l’occhio a un pubblico un po’ più “generalista”. I prezzi, tuttavia, salgono ancora rispetto a quelli dei predecessori. Scopriamo tutti i dettagli.

Gli ASUS ROG Phone 8 sono ufficiali

Nella cornice del CES 2024 di Las Vegas, ASUS ha presentato ufficialmente i ROG Phone 8 e Phone 8 Pro, rivoluzionando la serie per andare oltre al concetto di gaming phone, in modo da mettere in campo un dispositivo in grado di adattarsi alle esigenze di un target più ampio.

Per il brand ROG (Republic of Gamers) la community è fondamentale, al punto che lo smartphone è stato realizzato a partire dagli input degli utenti stessi: si tratta di un dispositivo che rompe col passato, alzando l’asticella sotto molti aspetti.

Le novità sul fronte di design, display e qualità costruttiva

Partiamo dal design. ASUS ROG Phone 8 è il primo dispositivo della cosiddetta #Gen3 che mantiene i tratti distintivi della gamma ma la stravolge sotto molti punti di vista. Il modello 2024 risulta molto più user friendly dal punto di vista della manegevolezza, grazie a dimensioni e peso ridotti nonostante un display di dimensioni identiche.

A proposito di display, troviamo un pannello LTPO OLED E6 da 6,78 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate fino a 165 Hz (è adattivo da 1 a 120 Hz) e luminosità di picco pari a 2500 nit. Il display occupa qui il 94% della parte frontale, netto passo in avanti rispetto al passato grazie a un importante cambio di paradigma: addio ai cornicioni attorno al display (da 5,65 mm a 1,65 mm superiormente e da 1,9 a 1,67 mm lateralmente) e fotocamera frontale (da 32 megapixel) ricollocata all’interno di un foro circolare e centrato. Sotto al display è presente un lettore ottico delle impronte digitali.

Al posteriore cambia il design del comparto fotografico (l’isola è ora più stretta e i sensori non sono più collocati tutti in orizzontale) ma resta l’Aura RGB Lightning logo (ovvero il logo del brand retroilluminato da LED RGB). Continuano a essere presenti i trigger (zone sensibili alla pressione) per aggiungere possibilità di controllo ai videogiocatori. ROG Phone 8 è anche il primo smartphone da gaming che può vantare la certificazione IP68.

Sulla carta, prestazioni senza compromessi

Sotto al cofano batte l’attuale chip di punta di casa Qualcomm, ovvero lo Snapdragon 8 Gen 3 che può contare su tanta potenza da vendere (e c’è anche la X Mode che innalza ulteriormente le frequenze di clock della CPU), anche per le funzionalità legate all’intelligenza artificiale, e su quantitativi di memoria più che sufficienti: troviamo infatti 12, 16 o 24 GB di memoria RAM e 256, 512 GB o 1 TB di spazio di archiviazione (memorie UFS 4.0) non espandibile.

Il SoC è tenuto a bada da un sistema di dissipazione che cambia completamente filosofia (rispetto a quello presente sul modello 2023) per via dell’implementazione delle specifiche per la certificazione IP68: dal raffreddamento per convezione, si passa al raffreddamento per conduzione. Secondo quaanto dichiarato da ASUS, l’efficienza termica dovrebbe essere migliorata del 20%.

Il comparto fotografico si rinnova e guadagna l’IA

Pur essendo uno smartphone da gaming, ROG Phone 8 può contare su un comparto fotografico triplo di tutto rispetto: il sensore principale è l’IMX890 da 50 megapixel di Sony, stabilizzato otticamente dal sistema Hybrid Gimble Stabilizer 3.0 che stabilizza il sensore su sei assi; gli altri due sensori presenti sono un ultra-grandangolare da 13 megapixel e un teleobiettivo da 32 megapixel per lo zoom ottico 3x.

Grazie anche all’implementazione di algoritmi basati sull’intelligenza artificiale, ASUS ha messo a punto un dispositivo in grado di scattare con lo zoom 10x senza perdita di qualità (Hyper Clarity AI zooming) e di arrivare allo zoom 30x. È poi presente la Super Night Mode, abilitata anche quando si scatta attraverso il sensore teleobiettivo. Sul fronte della registrazione video, debutta la funzionalità Super HyperSteady (migliora la stabilizzazione dell’immagine).

L’intelligenza artificiale, tuttavia, non si limita al comparto fotografico ma si unisce anche all’anima gaming del ROG Phone 8: sono infatti presenti quattro funzionalità di IA pensate per i videogiocatori: Background Mode, X Capture, AI Grabber e X Sense. Troviamo inoltre altre funzionalità di IA come Semantic Search (tra le impostazioni, nel launcher e nell’app Galleria), AI Wallpaper (sfrutta la tecnologia di Stable Diffusion) e AI noise-cancellation technology (cancellazione del rumore bidirezionale durante una comunicazione, chiamata o videochiamata che sia).

Connettività, batteria, ricarica e software

La presenza dello Snapdragon 8 Gen 3 si traduce in un comparto connettività di tutto rispetto: supporto alle reti 5G, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3. Non mancano poi l’NFC, il GPS (dual-band) e una doppia porta USB-C (una inferiore e una sul lato sinistro), caratteristica peculiare dei ROG Phone, con supporto agli standard DisplayPort 1.4 e OTG. Sul bordo inferiore troviamo anche un jack audio da 3,5 mm.

La batteria presente all’interno del dispositivo è da 5500 mAh, frutto del lavoro combinato di due celle da 2750 mAh, leggermente meno capiente di quella del predecessore ma, sulla carta, in grado di fornire risultati analoghi in termini di autonomia (una giornata piena secondo l’azienda). Non mancano poi il supporto alla ricarica rapida cablata a 65 W (adattatore incluso in confezione) che permette di effettuare una ricarica completa in 39 minuti; c’è anche il supporto alla ricarica wireless (standard Qi 1.3) a 15 W.

Ultimo aspetto da considerare è il software: ROG Phone 8 arriva sul mercato con a bordo Android 14, quella che è attualmente l’ultima versione disponibile del sistema operativo del robottino verde. Le personalizzazioni di ASUS, sia tramite la ROG UI che tramite la Zen UI, non sono invasive ma regalano all’utente un’esperienza quasi stock.

Scheda tecnica completa e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo ASUS ROG Phone 8.

Dimensioni: 163,8 x 76,8 x 8,9 mm

x x Peso: 225 grammi

Display: LTPO AMOLED da 6,78″ FHD+ con refresh rate a 165 Hz e luminosità di picco a 2500 nit

da con refresh rate a e luminosità di picco a SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 750

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memorie: 12 , 16 o 24 GB (RAM) e 256 o 512 GB , 1 TB (archiviazione, UFS 4.0)

, o (RAM) e o , (archiviazione, UFS 4.0) Fotocamera posteriore: tripla , 50 MP (principale) + 32 MP (tele con zoom ottico 3x) + 13 MP (ultra-grandangolare a 120°)

, (principale) + (tele con zoom ottico 3x) + (ultra-grandangolare a 120°) Fotocamera anteriore: 32 MP

Reti mobili e Connettività: 5G , Wi-Fi 7 , Bluetooth 5.3 , GPS (dual-band), NFC , 2x USB-C

, , , (dual-band), , 2x Lettore delle impronte digitali: sotto al display (ottico)

(ottico) Batteria: LiPo da 5500 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata ( 65 W ) e wireless Qi ( 15 W )

da con supporto alla ricarica rapida cablata ( ) e wireless Qi ( ) Sistema operativo: Android 14

Per conoscere tutte le specifiche tecniche del ROG Phone 8, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

La variante Pro ha una sola, piccola, differenza

Oltre al modello standard, ASUS propone il proprio smartphone da gaming anche nella variante Pro che si differenzia da quella standard esclusivamente nella zona posteriore.

Al posto del logo ROG retro-illuminato, infatti, troviamo una matrice programmabile di LED formata da 341 Mini-LED che costituisce il cosiddetto Anime Vision Mini-LED display: esso riprende comunque il logo del brand ma permette agli utenti di esprimere al meglio la propria individualità e creatività attraverso animazioni predefinite o messe a punto dall’utente stesso.

Per conoscere tutte le specifiche tecniche dell’ASUS ROG Phone 8 Pro potete comunque consultare la sua scheda tecnica completa.

Gli accessori dedicati ai ROG Phone 8

Ad accompagnare gli smartphone della serie ROG Phone 8, ASUS ha realizzato una serie di accessori dedicati con l’obiettivo di completare l’esperienza utente, durante le sessioni di gioco e non solo.

L’accessorio principale è un sistema di raffreddamento complementare chiamato AeroActive Cooler X: esso si attacca alla porta USB-C presente sul lato sinistro dello smartphone e, oltre a provvedere al raffreddamento, offre una porta USB-C e un’uscita jack audio da 3,5 mm. Il dispositivo è più piccolo (29%) e leggero (10%) rispetto al predecessore, pur migliorandone le prestazioni.

Gli altri accessori sono la pellicola Antibacterial Glass Screen Protector (in vetro) e le cover Silicon case (un bumper più che una cover) e DEVILCASE Guardian Standard (disponibile anche in versione compatibile con l’AeroActive Cooler X).

AeroActive Cooler X

ROG Phone 8 Antibacterial Glass Screen Protector

ROG Phone 8 Silicon Case

ROG Phone 8 DEVILCASE Guardian Standard

ROG Phone 8 DEVILCASE Guardian Standard (compatibile con il cooler)

Disponibilità e prezzi degli ASUS ROG Phone 8

Giunti fin quì, non ci resta che parlare di disponibilità e prezzi della serie ASUS ROG Phone 8. Gli smartphone arriveranno anche in Italia e i pre-ordini saranno attivi fino al prossimo 31 gennaio (anche se l’azienda non ha comunicato una data precisa per l’inizio delle vendite).

Per quanto concerne i prezzi, la serie ROG Phone 8 parte da 1099 euro, richiesti per il modello base con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, acquistabile nelle colorazioni Rebel Grey e Phantom Black. Per il modello Pro il listino parte da 1199 euro, mentre per il modello Pro Edition (che in confezione include anche l’AeroActive Cooler) si sale fino a 1499 euro; questi ultimi sono disponibili nella sola colorazione Phantom Black. Va segnalato che, pre-ordinando un ROG Phone 8 Pro fino al 31 gennaio 2024, sarà possibile ricevere in omaggio l’accessorio AeroActive Cooler X.

Di seguito, invece, riportiamo i prezzi di listino scelti da ASUS per gli accessori dedicati:

AeroActive Cooler X al prezzo di 79,99 euro

al prezzo di Antibacterial Glass Screen Protector al prezzo di 29,99 euro

al prezzo di Silicone Case al prezzo di 29,99 euro

al prezzo di DEVILCASE Guardian Standard al prezzo di 39,99 euro

Dando uno sguardo alla scheda tecnica, ASUS ha alzato l’asticella del proprio gaming-phone per competere non solo con i competitor diretti del segmento (come il REDMAGIC 9 Pro che abbiamo recensito il mese scorso) ma anche con gli attesi flagship dei mostri sacri del panorama Android.

