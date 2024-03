Motorola ha annunciato quest’oggi due nuovi smartphone Android: si tratta di Motorola Moto G Power 5G (2024) e di Motorola Moto G 5G (2024), due modelli che nei mesi scorsi sono stati protagonisti di diverse anticipazioni e indiscrezioni. Per entrambi non parliamo di novità assolute all’interno della gamma, ma di aggiornamenti di dispositivi già proposti negli scorsi anni: andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli.

Motorola Moto G Power 5G (2024) arriva con SoC MediaTek e 5000 mAh

Partiamo da Motorola Moto G Power 5G (2024), uno smartphone che viene proposto come miglioramento e aggiornamento del modello 2023, lanciato la scorsa primavera. Rispetto a quest’ultimo non abbiamo uno stravolgimento, né lato design né per quanto riguarda le specifiche.

Il nuovo dispositivo Android mette a disposizione un ampio schermo LCD da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz e il SoC MediaTek Dimensity 7020, affiancato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna (espandibili con microSD fino a 1 TB). In tal senso abbiamo qualche passo avanti rispetto allo scorso anno, con un aumento della diagonale del pannello, un chipset più prestante e 2 GB di RAM in più.

A livello fotografico quest’anno troviamo una doppia fotocamera, composta da un sensore principale da 50 MP con apertura f/1.8 e da un sensore ultra-grandangolare da 8 MP con apertura f/2.2. Qui Motorola ha cambiato in modo consistente la configurazione rispetto all’anno scorso, dove il sensore principale era accompagnato da uno per la profondità di campo e da uno per le macro. La fotocamera anteriore rimane da 16 MP (con apertura f/2.4), con obiettivo integrato tramite foro nello schermo.

Come il nome suggerisce, uno dei punti di forza del nuovo Moto G Power 5G è costituito dalla batteria, che può contare su 5000 mAh, sulla ricarica cablata da 30 W e su quella wireless da 15 W. Rispetto allo scorso anno lo smartphone è stato aggiornato con un retro in pelle vegana più elegante, disponibile nelle colorazioni Midnight Blue e Pale Lilac. Non c’è una certificazione IP specifica, ma Motorola parla di design idrorepellente.

Ecco un riepilogo delle specifiche tecniche di Motorola Moto G Power 5G (2024):

display LCD da 6,7 pollici a risoluzione 2400 x 1280, con refresh rate fino a 120 Hz

SoC MediaTek Dimensity 7020

8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibili fino a 1 TB con microSD)

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (apertura f/1.8) e sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2)

fotocamera anteriore da 16 MP (f/2.4)

connettività 5G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, porta per il jack audio da 3,5 mm, porta USB Type-C

speaker stereo con Dolby Atmos

design idrorepellente

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida cablata da 30 W e wireless da 15 W

sistema operativo: Android 14 con My UX

dimensioni e peso: 167,22 x 76,44 x 8,5 mm, 201 g

Motorola Moto G Power 5G (2024) sarà proposto negli Stati Uniti e in altri mercati nelle colorazioni Midnight Blue e Pale Lilac al prezzo consigliato di 299 dollari. Si parte dal 22 marzo 2024 con l’operatore Cricket Wireless, ma la disponibilità si amplierà dal 29 marzo 2024 con Amazon e altri negozi. Per il momento non abbiamo informazioni precise sui mercati in cui sarà commercializzato: in caso di novità per l’Italia torneremo sicuramente sull’argomento.

Motorola Moto G 5G (2024) ufficiale con Snapdragon 4 Gen 1

Motorola Moto G 5G (2024) è il modello meno costoso del duo presentato quest’oggi. Offre uno schermo leggermente più piccolo (LCD da 6,6 pollici) con risoluzione HD+ e refresh rate fino a 120 Hz, e il SoC Qualcomm Snapdragon 4 Gen supportato da 4 GB di RAM (altri 4 GB con la funzione RAM Boost) e 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD).

Anche qui c’è una doppia fotocamera posteriore, ma con una differenza: il sensore principale da 50 MP (f/1.8) è affiancato da un sensore da 2 MP pensato per gli scatti macro. La fotocamera anteriore è invece da 8 MP, anche stavolta integrata nello schermo tramite foro. La batteria è generosa: 5000 i mAh a disposizione, con una ricarica cablata limitata a 18 W. Lo smartphone viene proposto con una cover posteriore in pelle vegana, apparentemente nella sola colorazione denominata Sage Green.

Ecco un riepilogo delle specifiche tecniche di Motorola Moto G 5G (2024):

display LCD da 6,6 pollici a risoluzione 1612 x 720, con refresh rate fino a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1

4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibili fino a 1 TB con microSD)

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (apertura f/1.8) e sensore per scatti macro da 2 MP (f/2.4)

fotocamera anteriore da 8 MP (f/2.0)

connettività 5G, Wi-Fi,

speaker stereo con Dolby Atmos

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida cablata da 18 W

sistema operativo: Android 14 con My UX

dimensioni e peso: 164,39 x 74,96 x 8,23 mm, 194 g

Motorola Moto G 5G (2024) sarà proposto negli Stati Uniti e in altri mercati nella colorazione Sage Green al prezzo consigliato di 199 dollari. Sarà acquistabile dal 21 marzo con gli operatori T-Mobile e Metro, ma la disponibilità si allargherà nelle settimane successive. Vedremo mai questi due smartphone sul mercato italiano? Lo scopriremo nelle prossime settimane.

