Motorola ha in programma il lancio di un rinnovato componente della famiglia Moto G 5G: si tratta di Motorola Moto G 5G (2024), la versione “aggiornata” dello smartphone proposto quest’anno. Quest’oggi sono trapelate diverse anticipazioni riguardanti le presunte specifiche tecniche e persino una serie di esaustive immagini che ne svelano il design.

Motorola Moto G 5G (2024) si mostra in queste immagini

Motorola sta lavorando ad alcuni nuovi smartphone Android per il 2024 (come Moto G24 Power e Moto G34), e tra questi spunta Moto G 5G (2024). Il dispositivo dovrebbe arrivare con un design piuttosto familiare, senza particolari stravolgimenti rispetto a quanto visto sul predecessore: abbiamo comunque miglioramenti per quanto concerne i bordi intorno allo schermo (ora decisamente più sottili), anche se nella parte inferiore spicca lo stesso un “mento” non particolarmente sottile. Sul retro il modulo fotografico è stato un po’ “modernizzato”, anche se la disposizione degli obiettivi è sempre quella.

Il display offre un piccolo foro per la fotocamera anteriore ed è piatto: secondo quanto “confermato” da OnLeaks, sarà da 6,5 pollici esattamente come quello del modello 2023. Grazie ai render, possiamo notare la presenza di una porta per il jack audio da 3,5 mm e di una porta USB Type-C (affiancata dalla griglia dell’altoparlante e da un microfono); i pulsanti sono sul lato destro (accensione/spegnimento e bilanciere del volume), mentre il carrellino delle SIM è posizionato dalla parte opposta. Le dimensioni dovrebbero essere le seguenti: 164,4 x 74,9 x 8,2 mm (in linea con il modello precedente).

Moto G 5G (2023) è stato proposto con schermo 20:9 da 6,5 pollici a risoluzione 1600 x 720 con refresh rate fino a 120 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 480+ affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibile), doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP e macro da 2 MP, fotocamera anteriore da 8 MP, connettività 5G (come il nome suggerisce) e batteria da 5000 mAh. Per Motorola Moto G 5G (2024) ci aspettiamo qualche miglioramento, ma senza grossi stravolgimenti (esattamente come nel design).

Per ora non abbiamo informazioni precise sulla possibile finestra di lancio di Moto G 5G (2024): il predecessore è arrivato in primavera, ma viste le anticipazioni di queste ore, lo smartphone potrebbe arrivare qualche mese prima, magari già entro il primo trimestre del 2024. Vi lasciamo con un video con il quale scoprire a 360 gradi lo smartphone Android in arrivo.

Leggi anche: Recensione Motorola Moto G84: economico ma con 256GB, OLED a 120Hz e Ready For