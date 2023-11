Nella fascia di prezzo sotto i 300 euro sono molti gli smartphone disponibili ma quelli veramente validi, per cui vale la pena spendere questa cifra, si contano sulle dita di una mano. Il nuovo Motorola Moto G84 rientra indubbiamente fra questi perché a differenza di molti suoi concorrenti arriva sul mercato ad un prezzo più idoneo a ciò che offre. Ecco tutto ciò che è necessario sapere in questa recensione.

Video recensione di Motorola Moto G84

Design & Ergonomia

Motorola Moto G84 si presenta abbastanza bene esteticamente. Arriva sul mercato in due varianti: blu scuro con retro liscio e opaco, quello in nostro possesso e che potete apprezzare in foto, ruvido con un pattern in finta pelle nelle colorazioni verde e rosso magenta indubbiamente più accattivanti.

Peculiarità indubbiamente le sue dimensioni, 160 x 74.4 x 7.6 mm, e il peso, pari a 166,8 grammi, che lo rendono maneggevole, sebbene le dimensioni dello schermo di 6.5 pollici possono leggermente compromettere l’usabilità con una sola mano​​. Interessante però il fatto che sia sottile e leggero pur disponendo di una batteria bella capiente da 5000 mAh di cui vedremo fra poco le prestazioni.

Frontalmente ha un display P-OLED, appunto da 6.5 pollici, con una risoluzione di 1080 x 2400 pixel che garantisce un’esperienza visiva piacevole e fluida grazie alla frequenza di aggiornamento di 120 Hz e alla luminosità di picco di 1300 nits, offrendo un’esperienza multimediale di qualità anche in ambienti molto illuminati o sotto la diretta luce del sole​​, anche grazie all’impiego di due .

La costruzione poi è buona e Motorola lo segnala come un design idro-repellente con certificazione IP54, ovvero resistente ad acqua e polvere ma non a lunghe immersioni.

A differenza di tanti altri smartphone qui troviamo sia l’espansione della memoria tramite MicroSD, sia il foro per il jack audio da 3,5 mm, una combo sempre più rara e inoltre, qualora non siate interessati ad incrementare i GB di memoria potete utilizzare il secondo slot per ospitare una seconda SIM. Piccola nota negativa invece il feedback di vibrazione. Sotto al display poi è presente il sensore di impronte digitali, sufficientemente veloce.

Funzionalità

Motorola Moto G84 non è perfetto e dove sicuramente mostrerà il fianco nel tempo è sul fronte aggiornamenti. Di base ha Android 13, d’altronde è arrivato sul mercato poco prima del rilascio di Android 14, mentre per quanto concerne le patch di sicurezza il brand assicura un rilascio ogni due mesi. Questo potrebbe non rappresentare un problema per tutti ma indubbiamente un aspetto da tenere in considerazione se lo si acquista per utilizzarlo per molti anni, in questo caso un Galaxy A34 con un supporto software fino a 5 anni risulta più appetibile.

Dal punto di vista delle funzionalità invece si tratta del classico sistema operativo di Motorola: molto simile ad Android stock, essenziale nelle funzionalità presenti nel menu ma arricchito da alcune applicazioni targate Moto che lo rendono di fatto completo e personalizzabile. Non solo si possono attivare funzioni compiendo dei gesti con lo smartphone, ad esempio scuotendolo forte per attivare la fotocamera o la torcia, ma è presente addirittura Ready For che permette di trasformare lo smartphone in un computer desktop tramite Wireless semplicemente associandolo a un computer.

Quest’ultima è una caratteristica che sulla fascia bassa è veramente rara, anzi unica, e che potrebbe rappresentare un forte aspetto di preferenza durante la valutazione d’acquisto.

Prestazioni

Motorola Moto G84 non sorprende è nella dotazione hardware legata alle prestazioni. Il cuore pulsante è un Qualcomm Snapdragon 695G che più volte abbiamo incontrato in passato su smartphone di questa fascia di prezzo. Non è un processore scadente, anzi, ma ha alcune limitazioni inconcepibili se paragonato a processori precedenti come l’impossibilità di registrare video in 4K.

Dal punto di vista delle prestazioni dunque non eccelle, è uno smartphone che come tanti altri sembra muoversi col freno a mano tirato e occasionalmente sono presenti dei veri e propri lag durante le animazioni passando da una schermata all’altra. Problematiche tuttavia che rientrano pienamente nella fascia di prezzo a cui questo smartphone viene offerto e che potrebbero essere limate con futuri aggiornamenti software.

Indubbiamente non è uno smartphone da gaming ma per qualche partita saltuaria va più che bene.

Da segnalare poi la presenza della connettività 5G, dell’NFC per effettuare pagamenti con lo smartphone, della porta USB Type-C 2.0, Bluetooth 5.1 e WiFi Dual Band.

Scopri la scheda tecnica di Motorola Moto G84 nel completo.

Fotocamera

Il comparto fotografico non è uno dei punto di forza di Motorola Moto G84 tuttavia nelle situazioni meno impegnative se la cava egregiamente. Dispone di un sensore fotografico principale da 50 megapixel f/1.9, stabilizzato otticamente, e della ultra grandangolare da 8 megapixel f/2.2.

Gli scatti con la fotocamera principale sono discreti: non scatta a risoluzione piena ma utilizza la tecnica del Pixel Binning per scattare a 12 megapixel e comprimere le dimensioni. Come dicevamo in ambientazioni ben illuminate dà ovviamente il meglio di sé, ad esempio nei panorami. Male invece la ultra grandangolare dove se di giorno le foto sembrano un po’ impastate, in ambienti notturni è praticamente inutilizzabile per quanto i dettagli siano poco fini. Valutazione simile per la fotocamera selfie dove i risultati sono appena sufficienti ma non di più.

In ambito video è dove ovviamente è più carente, principalmente per l’impossibilità di registrare video a una risoluzione superiore al 1080p, ma per lo meno è presente la stabilizzazione ottica che evita problemi di micro-mosso. Può registrare a 30 o 60 fps.

Batteria & Autonomia

Motorola Moto G84 ha una batteria da 5000 mAh che, unita al processore poco energivoro, garantisce oltre 7 ore di utilizzo che sono più che sufficienti per due giornate di utilizzo tranquillo. Ad aiutare è anche il consumo in standby che è veramente minimo.

Fra le impostazioni troviamo inoltre alcune voci interessanti per ottimizzarne la durata o la vita: c’è la batteria adattiva per limitare i consumi anomali da parte di eventuali app, la carica ottimizzata che prevede quanto tempo rimarrà in carica per ridurre eventualmente la velocità, e quindi lo stress, e la protezione da carica eccessiva dove possiamo chiedere di limitare la ricarica all’80%.

Supporta inoltre la ricarica rapida a 30W, di conseguenza impiega circa 1 ora e mezza a completare la carica da 0 a 100. L’alimentatore da 33W è presente in confezione così come il cavo di ricarica.

In conclusione

Motorola Moto G84 viene proposto sul mercato con un set di accessori completo, come da tradizione per la casa. In confezione infatti sono presenti la tipica cover morbida trasparente, l’alimentatore da 30W, il cavo USB Type-C per ricarica e trasferimento dati e la spilla per rimuovere il vano SIM.

È disponibile in Italia dall’autunno 2023 a un prezzo di listino di 299 euro, subito scontato a 249 euro. In entrambi i casi si tratta di prezzi decisamente accattivanti sia in confronto ai precedenti lanci di Motorola (ad esempio Motorola Moto G72 arrivò sul mercato a 319 euro e non aveva nemmeno la connettività 5G) sia in relazione alla concorrenza, una sorta di ritorno al periodo pre covid dove su queste cifre si trovavano smartphone veramente interessanti. Non è ovviamente perfetto ma ha tanti pregi: ha un ottimo display, un comparto multimediale a fuoco, un’ottima batteria, un design piacevole e persino qualche chicca in più come l’espansione di memoria, foro per jack audio e modalità Ready For. Passabile invece sul comparto fotografico e delle prestazioni.

Motorola Moto G84 è disponibile in offerta su Amazon a circa 249 euro, un prezzo adeguato. Qualora scendesse sotto i 200 euro sarebbe però un vero e proprio best buy.