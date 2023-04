Motorola Moto G Power 5G è il nome del nuovo smartphone Android di fascia medio-bassa della casa alata, successore del Moto G Power (2022) ed ennesimo esponente di questa serie (è il primo dotato di supporto alle reti 5G).

La nuova proposta di Motorola, basata su piattaforma MediaTek, è ora ufficiale dopo i rumor dello scorso mese che lo hanno mostrato dapprima in alcune immagini preliminari e poi nei render stampa definitivi.

Motorola Moto G Power 5G è ufficiale

Il nuovo Motorola Moto G Power 5G si piazza a metà strada tra i cugini Moto G53 5G e Moto G73 5G: soprattutto con il secondo condivide gran parte della scheda tecnica e, grosso modo, il design.

Da questo punto di vista, possiamo cogliere leggere differenze in termini dimensionali (è più largo di 1 mm e più spesso di 0,15 mm) e una più corposa differenza sul comparto fotografico, dovuta al fatto che qui sono presenti tre sensori e non due.

Al sensore principale da 50 megapixel, Motorola ha affiancato due sensori inutili da 2 megapixel ciascuno, uno per la profondità di campo e uno per le macro: probabilmente, l’ultra-grandangolare presente su Moto G73 avrebbe fatto più comodo.

Anteriormente, invece, resta la fotocamera da 16 megapixel che troviamo all’interno di un foro circolare centrato nella parte alta del display, un IPS LCD da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ in 20:9 (1080 x 2400 pixel) e frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Motorola Moto G Power 5G è spinto dal SoC Dimensity 930 di MediaTek, affiancato da 6 GB di memoria RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, espandibile ulteriormente fino a 1 TB tramite scheda microSD (che può essere inserita nello slot dedicato, dato che lo smartphone non è dual SIM).

Il comparto multimediale è poi completato dall’audio stereo (doppio speaker) con supporto al Dolby Atmos; una buona notizia è la presenza del jack audio da 3,5 mm. Nonostante un comparto connettività abbastanza completo, tra supporto alle reti 5G, Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.3, manca l’NFC.

Come sul cugino, anche Motorola Moto G Power 5G ospita il lettore delle impronte digitali sul lato destro ed è dotato di una batteria da 5000 mAh: stavolta, però, non vi è il supporto alla ricarica rapida a 30W; in questo caso, la batteria potrà essere ricaricata massimo a 15 W (addirittura il caricabatterie fornito in confezione è da soli 10 W).

La grande autonomia promessa, fino a 38 ore con una singola ricarica, dovrebbe comunque mettere una pezza all’assenza della ricarica rapida: questi numeri sono possibili grazie al connubio tra SoC poco energivoro, batteria generosa e sistema operativo, che è Android 13 con le classiche personalizzazioni che Motorola chiama My UX.

Scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo la scheda tecnica completa del nuovo Motorola Moto G Power 5G.

Dimensioni: 163,06 x 74,8 x 8,45 mm

x x Peso: 185 grammi

Materiali: plastica (telaio, scocca posteriore), vetro (parte frontale)

(telaio, scocca posteriore), (parte frontale) Display: IPS LCD da 6,5″ FHD+ (1080 x 2400 pixel, in 20:9) Frequenza di aggiornamento a 120 Hz

da (1080 x 2400 pixel, in 20:9) SoC: MediaTek Dimensity 930 (6 nm) con CPU octa-core e GPU IMG BMX-8-256

(6 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 6 GB

Spazio di archiviazione: 256 GB , espandibile tramite scheda microSD fino a 1 TB

, espandibile tramite scheda microSD fino a 1 TB Fotocamera posteriore: tripla con flash LED Sensore principale da 50 MP (f/1.8, pixel da 0,64 µm) con PDAF Sensore per la profondità di campo da 2 MP (f/2.4) Sensore macro da 2 MP (f/2.4) Registrazione video fino a 1080p a 60 fps

con flash LED Fotocamera anteriore: sensore grandangolare da 16 MP (f/2.4)

(f/2.4) Audio: stereo (doppio speaker), jack audio da 3,5 mm , Dolby Atmos

(doppio speaker), , Reti mobili: Single SIM (Nano SIM), 5G NR (SA + NSA)/4G/3G/2G

(Nano SIM), (SA + NSA)/4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 5 (802.11 ac), Bluetooth 5.3 , GPS , USB Type-C 2.0

(802.11 ac), , , Sensori: accelerometro , bussola elettronica , giroscopio , luminosità ambientale , prossimità , SAR

, , , , , Lettore delle impronte digitali: montato lateralmente

Batteria: Li-Po da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 15 W

da con supporto alla ricarica rapida a Sistema operativo: Motorola My UX basata su Android 13

Disponibilità e prezzo del Motorola Moto G Power 5G

Il nuovo Motorola Moto G Power 5G sarà disponibile negli Stati Uniti a partire dal prossimo 13 aprile e arriverà presto in Canada. Non vi sono, tuttavia, informazioni circa il possibile arrivo in Italia.

Lo smartphone arriva nelle due colorazioni nero e bianco e nella sola configurazione con 6 GB di memoria RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, proposta al prezzo di listino di 299,99 dollari (circa 275 euro al cambio attuale).

